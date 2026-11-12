منتخب سوريا للأشبال بكرة اليد يواصل تحضيراته تمهيداً لمعسكر في السعودية

دمشق-سانا

يواصل المنتخب السوري للأشبال بكرة اليد لمواليد 2010 و2011 و2012 تحضيراته في دمشق، تمهيداً لإقامة معسكر تدريبي خارجي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 19 إلى 28 تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الاتحاد السوري لكرة اليد، في صفحته على فيسبوك اليوم الخميس، أن التحضيرات الداخلية انطلقت في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن عشر منه، بهدف إعداد اللاعبين واختيار القائمة النهائية التي ستشارك في المعسكر الخارجي.

ويتضمن المعسكر المرتقب تدريبات ومباريات ودية مع أندية والمنتخب السعودي، في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وإتاحة فرص الاحتكاك الرياضي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأشار الاتحاد إلى أنه وجه الدعوة إلى 23 لاعباً للمشاركة في التحضيرات بدمشق، على أن يتم اختيار 20 لاعباً منهم للمشاركة في المعسكر الخارجي.

وضمت قائمة اللاعبين المدعوين كلاً من أحمد خلف، وحمزة العكش، ومحمد عبد الغني، ومنتظر الأحمد لحراس المرمى، إضافة إلى اللاعبين: ليث المحاميد، ورعد قرمة، وتميم الحافظ، ومصطفى عبود، وأحمد مراد، ومحمد حديدي، ويوسف جرجومي، ومحمد معتز الخطيب، ويزن خزاني، ومحمد داغستاني، وزين المصري، وحنا سلوم، ووسيم خليل، وأحمد الحسن، وزيد علواني، وعبد الرحمن عمار، وسيف الدين سلمان، وهادي طلفاح، ومالك حضرة.