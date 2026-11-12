نادي الرواد السوري ينهي مشاركته في البطولة العربية لكرة الطاولة بالقاهرة

القاهرة-سانا

اختتم نادي الرواد السوري اليوم الخميس مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ37 للأندية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بخسارة فريق السيدات أمام فريق بتروجيت المصري بثلاثة أشواط دون مقابل، في الدور نصف النهائي.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة حسن لوزي، لـ سانا، أن نادي الرواد حقق الفوز في الدور الأول على النادي الأهلي اللبناني بنتيجة 3-1، ونادي عبري العماني 3-0، ونادي قطر القطري 3-1، قبل أن يتغلب على فريق فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3-2، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.



وأضاف لوزي أن النادي شارك أيضاً في منافسات فئة الرجال، وتمكن من التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه على نادي الأقصى الفلسطيني، وخسارته أمام نادي قطر القطري بنتيجة 3-2، قبل أن يواجه نادي القناة المصري ويخسر أمامه بنتيجة 3-1، ليودع البطولة.

وأوضح لوزي أهمية مشاركة الأندية السورية في البطولة، لما توفره من فرص للاحتكاك واكتساب الخبرة، في ظل مشاركة لاعبات محترفات من الصين ودول أخرى تمتلك خبرة طويلة في اللعبة، فضلاً عن دورها في إعادة توطيد علاقات الأخوة مع الوفود العربية المشاركة، بعد انقطاع طويل عن المشاركة في بطولات الأندية العربية.



وتشهد البطولة، التي انطلقت منافساتها الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الـ15 من تشرين الثاني الجاري، مشاركة 16 نادياً في فئة الرجال و13 نادياً في فئة السيدات.