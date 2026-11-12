سباق “فجر الحرية” للخيول العربية ينطلق غداً  في مضمار دمشق بالديماس ‏

دمشق -سانا
بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، تقيم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع مديرية الخيول بوزارة الزراعة غداً الجمعة، سباقاً للخيول العربية الأصيلة بعنوان “فجر الحرية”، وذلك في مضمار سباق دمشق بالديماس.
وقال أمين سر الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة محمد العمر في تصريح ل سانا: إن السباق يشكل المحطة الأخيرة ضمن أجندة نشاطات الجمعية لعام 2026، مبيناً أن عدد الخيول المشاركة يتراوح بين 100 و120 جواداً، تتنافس ضمن 8 إلى 9 أشواط، وبمسافات تتراوح بين 1000 و2250 متراً.
وأضاف العمر أن السباق يقام على فترتين، صباحية تبدأ عند الساعة العاشرة، ومسائية عند الساعة الثانية بعد الظهر، متوقعاً أن يشهد السباق غداً منافسات قوية بين المشاركين، وخصوصاً في ظل تقارب المستوى المهاري بين الخيول.