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سباق “فجر الحرية” للخيول العربية ينطلق غداً  في مضمار دمشق بالديماس ‏

0101010101 سباق "فجر الحرية" للخيول العربية ينطلق غداً  في مضمار دمشق بالديماس ‏
خيول عربية أصيلة ضمن أحد السباقات المحلية-أرشيف سانا

دمشق -سانا

بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، تقيم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع مديرية ‏الخيول بوزارة الزراعة غداً الجمعة، سباقاً للخيول العربية الأصيلة بعنوان “فجر الحرية”، وذلك في مضمار سباق دمشق ‏بالديماس.‏

وقال أمين سر الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة محمد العمر في تصريح ل سانا: إن السباق يشكل المحطة الأخيرة ‏ضمن أجندة نشاطات الجمعية لعام 2026، مبيناً أن عدد الخيول المشاركة يتراوح بين 100 و120 جواداً، تتنافس ضمن 8 ‏إلى 9 أشواط، وبمسافات تتراوح بين 1000 و2250 متراً.‏

وأضاف العمر أن السباق يقام على فترتين، صباحية تبدأ عند الساعة العاشرة، ومسائية عند الساعة الثانية بعد الظهر، متوقعاً ‏أن يشهد السباق غداً منافسات قوية بين المشاركين، وخصوصاً في ظل تقارب المستوى المهاري بين الخيول.‏

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