ثلاث برونزيات لسوريا ببطولة غرب آسيا للريشة الطائرة في البحرين

المنامة-سانا

حقق منتخب سوريا للريشة الطائرة اليوم الأربعاء ثلاث ميداليات برونزية في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة التي تُقام منافساتها في العاصمة البحرينية المنامة.



وأوضح مدرب المنتخب عمار طباع لـ سانا، أن البرونزية الأولى كانت في فئة الزوجي المختلط تحت 19 عاماً من خلال اللاعبين محمد خالد الرفاعي ورنيم حاصباني، وكانت البرونزية الثانية في فئة فردي الذكور تحت 19 عاماً من خلال اللاعب محمد خالد الرفاعي، في حين جاءت البرونزية الثالثة ضمن منافسات زوجي الإناث تحت 16 عاماً من خلال اللاعبتين سيدرا الدهش ومياس قباني.

ولفت طباع الى منتخبنا سيلعب غداً الخميس على النهائي ضمن ثلاث فئات، الأولى فردي الإناث تحت 19 عاماً من خلال اللاعبة فلة النجار، والثانية زوجي الذكور تحت 19 عاماً من خلال اللاعبين محمد خالد الرفاعي وحسام راعي، والثالثة زوجي الإناث تحت 19 عاماً من خلال اللاعبتين فلة النجار ورنيم حاصباني.

وأعرب طباع عن تفاؤله بتحقيق ميداليات ذهبية في المنافسات النهائية غداً الخميس، نظراً للمهارات الفنية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب.

وأحرز منتخب سوريا للريشة الطائرة الأحد الماضي الميدالية الذهبية في منافسات الفرق تحت 19 عاماً، والميدالية البرونزية في فئة تحت 16 عاماً، ضمن البطولة التي تختتم منافساتها غداً الخميس .