عامر خورشيد.. إرادة قوية تصنع الإنجازات في القوة البدنية

دمشق-سانا

يواصل لاعب القوة البدنية عامر خورشيد مسيرته الرياضية بإصرار وعزيمة، محققاً ‏إنجازات محلية وعربية ودولية، واضعاً نصب عينيه مواصلة حصد الألقاب ورفع اسم ‏سوريا في المحافل الرياضية.‏

وأوضح خورشيد(47 عاماً) في تصريح لـ سانا، أنه بدأ ممارسة الرياضة من خلال ‏لعبة الكاراتيه في سن الخامسة عشرة، قبل أن ينتقل في سن العشرين إلى رياضة القوة ‏البدنية، التي تمكن من إثبات حضوره فيها عبر مشاركاته المحلية والخارجية، محققاً ‏نتائج مميزة في فئة الماسترز 1 لوزن 120 كغ.‏

وعلى الصعيد المحلي، أحرز خورشيد مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، أبرزها ‏المركز الأول في بطولة عام 2021 برفعة بنش برس بلغت 180 كغ، وفي عام ‌‏2022 حقق المركز الأول بمجموع رفعات 692.5 كغ، والمركز الأول في فئة ‏الماسترز بمجموع 667.5 كغ، إضافة إلى المركز الأول في فئة الرجال برفعة بنش ‏برس بلغت 180 كغ.‏

وفي عام 2024، أحرز المركز الأول في فئة الرجال برفعة بنش برس بلغت 195 ‏كغ، قبل أن يتوج مسيرته المحلية بإحراز بطولة الجمهورية لعام 2025 في فئة ‏الرجال، برفعة بنش برس بلغت 210 كغ.‏

وعلى الصعيدين العربي والدولي، حقق خورشيد أربع ميداليات ذهبية ضمن منافسات ‏فئة الماسترز 1 لوزن 120 كغ، في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية التي أقيمت في ‏العاصمة القطرية الدوحة في آب عام 2025، مسهماً بذلك في تعزيز رصيد المنتخب ‏السوري من الميداليات.‏

كما أحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العرب للرجال كلاسيك، التي أقيمت في ‏العاصمة اللبنانية بيروت عام 2023، بمجموع كلي بلغ 667.5 كغ، وحلّ في المركز ‏الثاني ببطولة العالم للماسترز المجهز، التي أقيمت في مدينة صن سيتي في جنوب ‏أفريقيا عام 2024، بمجموع بلغ 717.5 كغ.‏

وواصل خورشيد تألقه في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي أقيمت في تركيا في كانون ‏الأول عام 2025، محرزاً الميدالية الذهبية في رفعة الصدر بوزن 215.5 كغ، ‏وبرونزيتي السكوات بوزن 260 كغ، والديدليفت بوزن 270 كغ، إضافة إلى فضية ‏المجموع العام، بمجموع بلغ 745.5 كغ.‏

وفي المجالين التدريبي والتحكيمي، يشغل خورشيد منصب أمين سر اللجنة الفنية للقوة ‏البدنية في محافظة حماة، ويدرب فريق المحافظة، فضلاً عن مشاركته حكماً في نحو ‌‏20 بطولة محلية.‏

ويحمل خورشيد الرقم القياسي الآسيوي الرسمي في رفعة البنش برس بوزن 212.5 ‏كغ، وهو رقم مسجل باسم سوريا في الجداول الرسمية للاتحادين الدولي والآسيوي.