عامر خورشيد.. إرادة قوية تصنع الإنجازات في القوة البدنية

دمشق-سانا
يواصل لاعب القوة البدنية عامر خورشيد مسيرته الرياضية بإصرار وعزيمة، محققاً إنجازات محلية وعربية ودولية، واضعاً نصب عينيه مواصلة حصد الألقاب ورفع اسم سوريا في المحافل الرياضية.
وأوضح خورشيد(47 عاماً) في تصريح لـ سانا، أنه بدأ ممارسة الرياضة من خلال لعبة الكاراتيه في سن الخامسة عشرة، قبل أن ينتقل في سن العشرين إلى رياضة القوة البدنية، التي تمكن من إثبات حضوره فيها عبر مشاركاته المحلية والخارجية، محققاً نتائج مميزة في فئة الماسترز 1 لوزن 120 كغ.
وعلى الصعيد المحلي، أحرز خورشيد مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية، أبرزها المركز الأول في بطولة عام 2021 برفعة بنش برس بلغت 180 كغ، وفي عام 2022 حقق المركز الأول بمجموع رفعات 692.5 كغ، والمركز الأول في فئة الماسترز بمجموع 667.5 كغ، إضافة إلى المركز الأول في فئة الرجال برفعة بنش برس بلغت 180 كغ.
وفي عام 2024، أحرز المركز الأول في فئة الرجال برفعة بنش برس بلغت 195 كغ، قبل أن يتوج مسيرته المحلية بإحراز بطولة الجمهورية لعام 2025 في فئة الرجال، برفعة بنش برس بلغت 210 كغ.
وعلى الصعيدين العربي والدولي، حقق خورشيد أربع ميداليات ذهبية ضمن منافسات فئة الماسترز 1 لوزن 120 كغ، في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في آب عام 2025، مسهماً بذلك في تعزيز رصيد المنتخب السوري من الميداليات.
كما أحرز الميدالية الفضية في بطولة كأس العرب للرجال كلاسيك، التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2023، بمجموع كلي بلغ 667.5 كغ، وحلّ في المركز الثاني ببطولة العالم للماسترز المجهز، التي أقيمت في مدينة صن سيتي في جنوب أفريقيا عام 2024، بمجموع بلغ 717.5 كغ.
وواصل خورشيد تألقه في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي أقيمت في تركيا في كانون الأول عام 2025، محرزاً الميدالية الذهبية في رفعة الصدر بوزن 215.5 كغ، وبرونزيتي السكوات بوزن 260 كغ، والديدليفت بوزن 270 كغ، إضافة إلى فضية المجموع العام، بمجموع بلغ 745.5 كغ.
وفي المجالين التدريبي والتحكيمي، يشغل خورشيد منصب أمين سر اللجنة الفنية للقوة البدنية في محافظة حماة، ويدرب فريق المحافظة، فضلاً عن مشاركته حكماً في نحو 20 بطولة محلية.
ويحمل خورشيد الرقم القياسي الآسيوي الرسمي في رفعة البنش برس بوزن 212.5 كغ، وهو رقم مسجل باسم سوريا في الجداول الرسمية للاتحادين الدولي والآسيوي.