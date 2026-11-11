منتخب سوريا للشطرنج يواجه منغوليا في الجولة الثانية لكأس آسيا

أبوظبي-سانا

يواجه منتخب سوريا للرجال في الشطرنج، اليوم الأربعاء، نظيره المنغولي ضمن ‏منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، المقامة في العاصمة ‏الإماراتية أبوظبي.‏

وذكر اتحاد الشطرنج، عبر صفحته على فيسبوك، أن المنتخب استهل مشواره في ‏البطولة بالفوز على منتخب هونغ كونغ بأربع نقاط دون مقابل، محققاً العلامة الكاملة ‏في الجولة الأولى.‏

ومثّل المنتخب في المواجهة بشير عيتي ورودي بكر وطلال الزعيم ومازن فندي.‏

وتستمر منافسات البطولة حتى الـ 18 من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً ‏يمثلون 19 دولة آسيوية.‏