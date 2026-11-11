الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: منتخب سوريا للشطرنج يواجه منغوليا في الجولة الثانية لكأس آسيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

منتخب سوريا للشطرنج يواجه منغوليا في الجولة الثانية لكأس آسيا

photo 2026 11 11 11 42 22 منتخب سوريا للشطرنج يواجه منغوليا في الجولة الثانية لكأس آسيا
من منافسات بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج المقامة في أبوظبي11-11-2026-دمشق-وزارة الرياضة السورية

أبوظبي-سانا

يواجه منتخب سوريا للرجال في الشطرنج، اليوم الأربعاء، نظيره المنغولي ضمن ‏منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، المقامة في العاصمة ‏الإماراتية أبوظبي.‏

وذكر اتحاد الشطرنج، عبر صفحته على فيسبوك، أن المنتخب استهل مشواره في ‏البطولة بالفوز على منتخب هونغ كونغ بأربع نقاط دون مقابل، محققاً العلامة الكاملة ‏في الجولة الأولى.‏

ومثّل المنتخب في المواجهة بشير عيتي ورودي بكر وطلال الزعيم ومازن فندي.‏

وتستمر منافسات البطولة حتى الـ 18 من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً ‏يمثلون 19 دولة آسيوية.‏

اتحاد السلة يحدد مواعيد نهائي دوري سلة الرجال بين الأهلي والوحدة
السورية مروة الشلبي تحرز برونزيتها الثانية في بطولة آسيا للجوجيتسو
انطلاق بطولة إدلب للمصارعة الرومانية والحرة لانتقاء منتخب المحافظة
نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال
قمة بين الوحدة والكرامة في إياب “فاينال 6” دوري سلة الرجال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار