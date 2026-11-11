منتخب سوريا للشطرنج يواجه منغوليا في الجولة الثانية لكأس آسيا

أبوظبي-سانا
يواجه منتخب سوريا للرجال في الشطرنج، اليوم الأربعاء، نظيره المنغولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وذكر اتحاد الشطرنج، عبر صفحته على فيسبوك، أن المنتخب استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب هونغ كونغ بأربع نقاط دون مقابل، محققاً العلامة الكاملة في الجولة الأولى.
ومثّل المنتخب في المواجهة بشير عيتي ورودي بكر وطلال الزعيم ومازن فندي.
وتستمر منافسات البطولة حتى الـ 18 من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة آسيوية.