لاعب منتخب سوريا كميت النجار يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للمواي تاي ‏للشباب

دمشق-سانا

تأهل لاعب منتخب سوريا للمواي تاي كميت النجار إلى الدور ربع النهائي من بطولة ‌‏العالم للشباب، المقامة في مدينة أولمبيا اليونانية، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي ‌‌‏(‏IFMA‏)، وذلك ضمن منافسات وزن 51 كغ لفئة تحت 16 عاماً.‏

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النجار حقق ‏التأهل عقب فوزه على نظيره الماليزي صاحب فضية بطولة العالم للمدارس بنتيجة ‌‏30-27، بعد أداء مميز فرض خلاله سيطرته على مجريات النزال.‏

ويلتقي النجار في الدور ربع النهائي مع نظيره اللبناني حيث يمنحه الفوز بطاقة العبور ‏إلى الدور نصف النهائي وضمان الصعود إلى منصة التتويج.‏