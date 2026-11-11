لاعب منتخب سوريا كميت النجار يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للمواي تاي ‏للشباب

دمشق-سانا
تأهل لاعب منتخب سوريا للمواي تاي كميت النجار إلى الدور ربع النهائي من بطولة العالم للشباب، المقامة في مدينة أولمبيا اليونانية، بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA)، وذلك ضمن منافسات وزن 51 كغ لفئة تحت 16 عاماً.
وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النجار حقق التأهل عقب فوزه على نظيره الماليزي صاحب فضية بطولة العالم للمدارس بنتيجة 30-27، بعد أداء مميز فرض خلاله سيطرته على مجريات النزال.
ويلتقي النجار في الدور ربع النهائي مع نظيره اللبناني حيث يمنحه الفوز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي وضمان الصعود إلى منصة التتويج.