العداءة السورية جنى محلا تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز ‏السادس

داكار-سانا

اختتمت العداءة السورية جنى محلا اليوم الثلاثاء مشاركتها في منافسات ألعاب القوى بدورة ‏الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد حلولها في المركز السادس في ‏تصفيات سباق 200 متر، دون بلوغ النهائيات.

‏

وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى عبر صفحته على الفيسبوك أن مشاركة محلا ‏شكلت محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وأتاحت لها فرصة الاحتكاك بمستويات ‏دولية واكتساب خبرة تنافسية جديدة، في خطوة تعزز مسيرتها وتمنحها دافعاً لمواصلة ‏العمل والتطور، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ‏

وتُعد مشاركة محلا المحطة الأخيرة لألعاب القوى السورية في الدورة، بعد أن أنهى ‏العداء هادي عباس مشاركته أمس ‏الإثنين، بحلوله في المركز التاسع في نهائي سباق ‌‏400 متر.‏