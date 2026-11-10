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العداءة السورية جنى محلا تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز ‏السادس

image 2026 11 10 12 31 54 1 العداءة السورية جنى محلا تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز ‏السادس
شعار الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى

داكار-سانا

اختتمت العداءة السورية جنى محلا اليوم الثلاثاء مشاركتها في منافسات ألعاب القوى بدورة ‏الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد حلولها في المركز السادس في ‏تصفيات سباق 200 متر، دون بلوغ النهائيات.

وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى عبر صفحته على الفيسبوك أن مشاركة محلا ‏شكلت محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وأتاحت لها فرصة الاحتكاك بمستويات ‏دولية واكتساب خبرة تنافسية جديدة، في خطوة تعزز مسيرتها وتمنحها دافعاً لمواصلة ‏العمل والتطور، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. ‏

وتُعد مشاركة محلا المحطة الأخيرة لألعاب القوى السورية في الدورة، بعد أن أنهى ‏العداء هادي عباس مشاركته أمس ‏الإثنين، بحلوله في المركز التاسع في نهائي سباق ‌‏400 متر.‏

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