العداءة السورية جنى محلا تنهي مشاركتها في أولمبياد الشباب داكار 2026 بالمركز ‏السادس

داكار-سانا
اختتمت العداءة السورية جنى محلا اليوم الثلاثاء مشاركتها في منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد حلولها في المركز السادس في تصفيات سباق 200 متر، دون بلوغ النهائيات.
وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى عبر صفحته على الفيسبوك أن مشاركة محلا شكلت محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وأتاحت لها فرصة الاحتكاك بمستويات دولية واكتساب خبرة تنافسية جديدة، في خطوة تعزز مسيرتها وتمنحها دافعاً لمواصلة العمل والتطور، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وتُعد مشاركة محلا المحطة الأخيرة لألعاب القوى السورية في الدورة، بعد أن أنهى العداء هادي عباس مشاركته أمس الإثنين، بحلوله في المركز التاسع في نهائي سباق 400 متر.