هادي عباس يتأهل إلى نهائي 400 متر في أولمبياد داكار 2026‏

داكار-سانا
تأهل العدّاء السوري هادي عباس، اليوم الأحد، إلى نهائي سباق 400 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، بعدما حلّ في المركز الثالث ضمن مجموعته في التصفيات، مسجلاً زمناً قدره 49.92 ثانية.
وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى عبر صفحته على فيسبوك، أن عباس حجز بطاقة التأهل بعد أداء مميز في التصفيات التي شهدت مشاركة 16 عدّاءً موزعين على مجموعتين، وجاء ثالثاً في مجموعته خلف الإماراتي سعيد عمر والبلغاري فاسيل أنتونوف، مستفيداً من نظام التأهل الذي يمنح البطاقات الأربع الأولى في كل مجموعة حق الوصول إلى النهائي.
ويمثل هذا التأهل محطة مهمة في مسيرة عباس الرياضية، إذ يخوض مشاركته الأولمبية الأولى، بعد أن سبق له إحراز ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر، ضمن منافسات البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في القاهرة.