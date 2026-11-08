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هادي عباس يتأهل إلى نهائي 400 متر في أولمبياد داكار 2026‏

العداء هادي عباس يتأهل إلى نهائي 400 متر في أولمبياد داكار 2026‏
هادي عباس يتأهل إلى نهائي 400 متر في أولمبياد داكار 2026

داكار-سانا

تأهل العدّاء السوري هادي عباس، اليوم الأحد، إلى نهائي سباق 400 متر ضمن ‏منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026″، بعدما حلّ في المركز الثالث ‏ضمن مجموعته في التصفيات، مسجلاً زمناً قدره 49.92 ثانية.

وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى عبر صفحته على فيسبوك، أن عباس حجز ‏بطاقة التأهل بعد أداء مميز في التصفيات التي شهدت مشاركة 16 عدّاءً موزعين ‏على مجموعتين، وجاء ثالثاً في مجموعته خلف الإماراتي سعيد عمر والبلغاري ‏فاسيل أنتونوف، مستفيداً من نظام التأهل الذي يمنح البطاقات الأربع الأولى في كل ‏مجموعة حق الوصول إلى النهائي.‏

ويمثل هذا التأهل محطة مهمة في مسيرة عباس الرياضية، إذ يخوض مشاركته ‏الأولمبية الأولى، بعد أن سبق له إحراز ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 ‏متر، ضمن منافسات البطولة العربية للناشئين التي أقيمت في القاهرة.‏

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