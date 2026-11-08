منتخب سوريا للريشة الطائرة يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة غرب آسيا بالمنامة

المنامة-سانا



أحرز منتخب سوريا للريشة الطائرة الميدالية الذهبية في منافسات الفرق تحت 19 عاماً، والميدالية البرونزية في فئة تحت 16 عاماً، ضمن بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة البحرينية المنامة.



وأوضح مدرب المنتخب عمار طباع، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن التتويج بالذهبية جاء بعد مشوار ناجح للمنتخب، حقق خلاله انتصارات على منتخبات الكويت والإمارات ولبنان بنتيجة 5-0، قبل أن يتوج مسيرته بالفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.



وأضاف أن منتخب سوريا أحرز الميدالية البرونزية في فئة تحت 16 عاماً، بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-3 في مباراة نصف النهائي.



وتُستكمل غداً منافسات البطولة، التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، في فئات فردي الذكور والإناث، وزوجي الذكور والإناث، والزوجي المختلط.