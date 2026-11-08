ذهبيتان لسوريا في اليوم الأول لبطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام في لبنان

بيروت-سانا



حقق لاعبا منتخب سوريا لبناء الأجسام، الحسن نزار علي ويزن قرواني، ميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة مستر يونيفرس الدولية لبناء الأجسام، المقامة في لبنان.



وأحرز الحسن نزار علي المركز الأول في فئة الفيزيك لطول 179 سم، بينما نال زميله علي مهند الأفغاني المركز الثاني لطول 182 سم، وبراء أبو ريا المركز الثالث لطول 179 سم.



وفي فئة الماسكولار فيزيك (فوق 174 سم)، توّج اللاعب يزن قرواني بالمركز الأول، ليعزز حصيلة المنتخب السوري من المراكز المتقدمة في البطولة.



كما حقق لاعبو المنتخب نتائج متقدمة في فئة مانس فيزيك، حيث أحرز حيدر حمود المركز الثاني لطول 182 سم، وماجد إياد اليوسف المركز الثالث لطول 176 سم، بينما حل جعفر ميكائيل رابعاً.



وقال أمين السر العام والتنظيم في الاتحاد العربي السوري لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مصطفى كرمان، في تصريح لـ سانا: إن مستوى لاعبي المنتخب كان لافتاً في اليوم الأول، وإن النتائج المحققة تعكس حجم الاستعداد والجهود المبذولة، معرباً عن توقعه تحقيق المزيد من الإنجازات للاعبي سوريا في منافسات اليوم الثاني.



يُذكر أن منافسات البطولة انطلقت أمس السبت، بمشاركة المنتخب السوري بـ 33 لاعباً في مختلف الأطوال والأوزان.

