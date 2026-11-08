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هادي عباس يخوض تصفيات سباق 400 متر في ‏أولمبياد الشباب داكار2026 ‏

هادي عباس هادي عباس يخوض تصفيات سباق 400 متر في ‏أولمبياد الشباب داكار2026 ‏
العداء السوري هادي عباس- أرشيف- سانا

داكار-سانا‏

يخوض العداء السوري هادي عباس، مساء اليوم ‏الأحد، منافسات تصفيات سباق 400 متر، ضمن دورة ‏الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026” المقامة في ‏السنغال من 31 تشرين الأول إلى 13 تشرين الثاني ‌‏2026.‏

وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى على صفحته ‏الرسمية على الفيسبوك أن التصفيات يشارك ‏فيها 16 عداءً، جرى توزيعهم على مجموعتين، حيث ‏يخوض العداء عباس عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ‏دمشق.‏

وكان عباس تأهل إلى هذا الاستحقاق إثر تألقه في ‏البطولة العربية للناشئين بالقاهرة، وإحرازه ميداليتين ‏فضيتين في سباقي 100 و200 متر، مع تسجيل رقمين ‏سوريين جديدين.‏

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