هادي عباس يخوض تصفيات سباق 400 متر في ‏أولمبياد الشباب داكار2026 ‏

داكار-سانا
يخوض العداء السوري هادي عباس، مساء اليوم الأحد، منافسات تصفيات سباق 400 متر، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026” المقامة في السنغال من 31 تشرين الأول إلى 13 تشرين الثاني 2026.
وذكر الاتحاد السوري لألعاب القوى على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن التصفيات يشارك فيها 16 عداءً، جرى توزيعهم على مجموعتين، حيث يخوض العداء عباس عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق.
وكان عباس تأهل إلى هذا الاستحقاق إثر تألقه في البطولة العربية للناشئين بالقاهرة، وإحرازه ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر، مع تسجيل رقمين سوريين جديدين.