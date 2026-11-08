برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان

عمان-سانا
برصيد 24 ميدالية متنوعة أنهى منتخب سوريا للتايكوندو مشاركته في بطولة أرينا أوبن، التي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان.
وفي التفاصيل نال منتخبنا أمس السبت، اليوم الثاني للبطولة، ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتين، حيث توج بالذهبيات كل من اللاعبين ميار نوح وتامر حنانا ومعتصم يونس، بينما ظفر بالميداليات الفضية عبد الرزاق السلامة العلي وجوليا ديركي وزنار عثمان وتيم حنانا، وحصد الميداليات البرونزية كل من محمد سعيد يحيى ومحمد خالد ديركي.
وكان منتخبنا حصد في اليوم الأول، 15 ميدالية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي السوري للتايكوندو شريف ديركي، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن هذه البطولة كانت فرصة كبيرة للاعبين للاحتكاك وكسب الخبرة الدولية استعداداً للبطولات العربية والقارية والعالمية القادمة، مشيراً إلى أن هذه النتائج لم تكن إلا ثمرة عمل
دؤوب من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهذا الفوز يثبت مجدداً أن رياضة التايكوندو تسير في الطريق الصحيح.
يشار إلى أنه شارك في البطولة منتخبات فلسطين والأردن والبحرين إضافة إلى سوريا بعدد وصل إلى/800/ لاعب ولاعبة.