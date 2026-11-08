الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان
بحث
بحث
sana-logo-mobile

برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان

photo 4 2026 11 08 11 06 30 برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان
من مشاركة منتخب سوريا للتايكوندو في ‏بطولة أرينا أوبن-عمان-سانا

عمان-سانا

برصيد 24 ميدالية متنوعة أنهى منتخب سوريا للتايكوندو ‏مشاركته في بطولة أرينا أوبن، التي اختتمت في العاصمة ‏الأردنية عمان.‏

وفي التفاصيل نال منتخبنا أمس السبت، اليوم الثاني للبطولة، ‏ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتين، حيث توج ‏بالذهبيات كل من اللاعبين ميار نوح وتامر حنانا ومعتصم ‏يونس، بينما ظفر بالميداليات الفضية عبد الرزاق السلامة ‏العلي وجوليا ديركي وزنار عثمان وتيم حنانا، وحصد ‏الميداليات البرونزية كل من محمد سعيد يحيى ومحمد خالد ‏ديركي.‏

وكان منتخبنا حصد في اليوم الأول، 15 ميدالية بواقع 3 ‏ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.‏

وأوضح الأمين العام للاتحاد العربي السوري للتايكوندو ‏شريف ديركي، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أن هذه ‏البطولة كانت فرصة كبيرة للاعبين للاحتكاك وكسب الخبرة ‏الدولية استعداداً للبطولات العربية والقارية والعالمية القادمة، ‏مشيراً إلى أن هذه النتائج لم تكن إلا ثمرة عمل ‏
دؤوب من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهذا الفوز ‏يثبت مجدداً أن رياضة التايكوندو تسير في الطريق الصحيح.‏

يشار إلى أنه شارك في البطولة منتخبات فلسطين والأردن ‏والبحرين إضافة إلى سوريا بعدد وصل إلى/800/ لاعب ‏ولاعبة.‏

photo 3 2026 11 08 11 06 30 برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان
photo 1 2026 11 08 11 06 30 برصيد 24 ميدالية منتخب سوريا للتايكوندو يختتم مشاركته ‏ببطولة أرينا أوبن في عمان
منافسات قوية في المباراة التدريبية الثانية لفروسية قفز الحواجز بالديماس
انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للترياثلون والأكواثلون في طرطوس
الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ‏للرجال مع ختام الجولة الـ 11‏
اتحاد بناء الأجسام ينظم جلسة حوارية غداً مع البطل العالمي ميشيل دعبول
وزارة الرياضة والشباب تتحضر لإقامة المؤتمر الوطني للشباب السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار