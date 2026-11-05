منتخب سوريا للشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا بأبوظبي

دمشق-سانا

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يشارك منتخب سوريا للرجال في منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، التي ‏تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي من 9 إلى 18 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً ‏يمثلون 19 دولة، وبإجمالي 150 لاعباً ولاعبة.‏

ووفقاً لما نشرته وزارة الرياضة والشباب على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يضم المنتخب ‏خمسة لاعبين هم بشير عيتي، وآرام آدم، وطلال الزعيم، ورودي بكر، ومازن فندي، فيما ‏يترأس البعثة مازن ربوع، نائب رئيس اتحاد الشطرنج.‏

وتكتسب البطولة أهمية إضافية كونها محطة تحضيرية لاستضافة أبوظبي أولمبياد الشطرنج ‏عام 2028، كما تمثل فرصة للمنتخبات المشاركة لتعزيز حضورها القاري واكتساب الخبرة من ‏خلال المنافسة مع نخبة لاعبي القارة الآسيوية.‏