منتخب سوريا للشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا بأبوظبي

دمشق-سانا
يشارك منتخب سوريا للرجال في منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي من 9 إلى 18 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة، وبإجمالي 150 لاعباً ولاعبة.
ووفقاً لما نشرته وزارة الرياضة والشباب على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يضم المنتخب خمسة لاعبين هم بشير عيتي، وآرام آدم، وطلال الزعيم، ورودي بكر، ومازن فندي، فيما يترأس البعثة مازن ربوع، نائب رئيس اتحاد الشطرنج.
وتكتسب البطولة أهمية إضافية كونها محطة تحضيرية لاستضافة أبوظبي أولمبياد الشطرنج عام 2028، كما تمثل فرصة للمنتخبات المشاركة لتعزيز حضورها القاري واكتساب الخبرة من خلال المنافسة مع نخبة لاعبي القارة الآسيوية.