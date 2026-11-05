الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: منتخب سوريا للشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا بأبوظبي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

منتخب سوريا للشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا بأبوظبي

photo 2026 11 05 09 37 55 2 منتخب سوريا للشطرنج يشارك في كأس أمم آسيا بأبوظبي
شعار الاتحاد العربي السوري للشطرنج

دمشق-سانا

يشارك منتخب سوريا للرجال في منافسات كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات، التي ‏تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي من 9 إلى 18 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 30 فريقاً ‏يمثلون 19 دولة، وبإجمالي 150 لاعباً ولاعبة.‏

ووفقاً لما نشرته وزارة الرياضة والشباب على صفحتها الرسمية في فيسبوك، يضم المنتخب ‏خمسة لاعبين هم بشير عيتي، وآرام آدم، وطلال الزعيم، ورودي بكر، ومازن فندي، فيما ‏يترأس البعثة مازن ربوع، نائب رئيس اتحاد الشطرنج.‏

وتكتسب البطولة أهمية إضافية كونها محطة تحضيرية لاستضافة أبوظبي أولمبياد الشطرنج ‏عام 2028، كما تمثل فرصة للمنتخبات المشاركة لتعزيز حضورها القاري واكتساب الخبرة من ‏خلال المنافسة مع نخبة لاعبي القارة الآسيوية.‏

اتحاد كرة اليد يبحث في مؤتمره السنوي استضافة بطولات دولية وتوفير الصالات التدريبية
الوحدة يحسم قمة الجولة الثالثة أمام أهلي حلب في فاينال كرة السلة
الوحدة يستضيف تشرين في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
سوريا في المجموعة الثانية ببطولة آسيا لناشئي كرة اليد
حمص الفداء يواجه الوحدة والشبيبة يلاقي النواعير في ختام فاينال ‌‏6 سلة الرجال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار