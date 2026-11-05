لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى هادي عباس..أداء مهاري ملفت ونتائج متميزة بالبطولات

‏دمشق-سانا

حقق العداء السوري هادي عباس إنجازاً جديداً في ألعاب القوى، بإحرازه ميداليتين فضيتين في ‏سباقي 100 و200 متر ضمن البطولة العربية للناشئين التي أقيمت مؤخراً في مصر، ليحتل ‏المركز الثاني عربياً في تصنيف أسرع عدائي الناشئين تحت 18 عاماً في سباق 100 متر ‏لعام 2026، بزمن قدره 10.76 ثوانٍ.‏

ويقول عباس البالغ من العمر “17” عاماً لـ سانا: إن بدايته في ألعاب القوى كانت عام 2022، ‏بفضل تشجيع والده الذي دفعه إلى دخول هذه الرياضة والاستمرار فيها، مشيراً إلى أن أول ‏مشاركة له كانت في بطولة البراعم المحلية، حيث أحرز المركز الأول، ما منحه حافزاً كبيراً ‏لمواصلة التدريب والتطور.‏

وأضاف أن مدربه بدأ بإشراكه في منافسات الفئات العمرية الأكبر، واستمر ذلك نحو عامين، ‏موضحاً أن هذه الخطوة عكست التطور الذي حققه، وساعدته على اكتساب مزيد من الخبرة ‏والتعود على منافسة لاعبين أكبر سناً وأكثر خبرة.‏

وأوضح عباس أنه شارك في البطولة العربية للناشئين في مصر، وتمكن من إحراز فضيتي ‏سباقي 100 و200 متر، مبيناً أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة التدريب وتحسين أرقامه ‏وتحقيق نتائج أفضل في المشاركات المقبلة.‏

ووفقا لما نشره اتحاد ألعاب القوى السورية، فإن عباس عزز قيمة إنجازه بالبطولة العربية ‏الأخيرة في مصر بحلوله في المركز الثاني عربياً ضمن قائمة أسرع عدائي الناشئين تحت 18 ‏عاماً في سباق 100 م لعام 2026، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعدما سجل ‏زمناً قدره 10.76 ثانية.‏

وعزز عباس إنجازه بحلوله في المركز الثاني عربياً ضمن قائمة أسرع عدائي الناشئين تحت ‌‏18 عاماً في سباق 100 متر لعام 2026، وفق بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعدما ‏سجل زمناً قدره 10.76 ثوانٍ.‏

ويشارك عباس، إلى جانب زميلته في المنتخب جنى محلا، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ‌‏”داكار 2026″ التي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 31 تشرين الأول الماضي، حتى 13 ‏تشرين الثاني الجاري، حيث يخوض سباق 400 متر، فيما تشارك محلا في سباق 200 متر، ‏وسط طموحات بتقديم مشاركة مشرّفة ورفع علم سوريا عالياً.‏