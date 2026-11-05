لاعب منتخب سوريا لألعاب القوى هادي عباس..أداء مهاري ملفت ونتائج متميزة بالبطولات

دمشق-سانا
حقق العداء السوري هادي عباس إنجازاً جديداً في ألعاب القوى، بإحرازه ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر ضمن البطولة العربية للناشئين التي أقيمت مؤخراً في مصر، ليحتل المركز الثاني عربياً في تصنيف أسرع عدائي الناشئين تحت 18 عاماً في سباق 100 متر لعام 2026، بزمن قدره 10.76 ثوانٍ.
ويقول عباس البالغ من العمر “17” عاماً لـ سانا: إن بدايته في ألعاب القوى كانت عام 2022، بفضل تشجيع والده الذي دفعه إلى دخول هذه الرياضة والاستمرار فيها، مشيراً إلى أن أول مشاركة له كانت في بطولة البراعم المحلية، حيث أحرز المركز الأول، ما منحه حافزاً كبيراً لمواصلة التدريب والتطور.
وأضاف أن مدربه بدأ بإشراكه في منافسات الفئات العمرية الأكبر، واستمر ذلك نحو عامين، موضحاً أن هذه الخطوة عكست التطور الذي حققه، وساعدته على اكتساب مزيد من الخبرة والتعود على منافسة لاعبين أكبر سناً وأكثر خبرة.
وأوضح عباس أنه شارك في البطولة العربية للناشئين في مصر، وتمكن من إحراز فضيتي سباقي 100 و200 متر، مبيناً أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة التدريب وتحسين أرقامه وتحقيق نتائج أفضل في المشاركات المقبلة.
ووفقا لما نشره اتحاد ألعاب القوى السورية، فإن عباس عزز قيمة إنجازه بالبطولة العربية الأخيرة في مصر بحلوله في المركز الثاني عربياً ضمن قائمة أسرع عدائي الناشئين تحت 18 عاماً في سباق 100 م لعام 2026، وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعدما سجل زمناً قدره 10.76 ثانية.
وعزز عباس إنجازه بحلوله في المركز الثاني عربياً ضمن قائمة أسرع عدائي الناشئين تحت 18 عاماً في سباق 100 متر لعام 2026، وفق بيانات الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بعدما سجل زمناً قدره 10.76 ثوانٍ.
ويشارك عباس، إلى جانب زميلته في المنتخب جنى محلا، في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ”داكار 2026″ التي تستضيفها السنغال خلال الفترة من 31 تشرين الأول الماضي، حتى 13 تشرين الثاني الجاري، حيث يخوض سباق 400 متر، فيما تشارك محلا في سباق 200 متر، وسط طموحات بتقديم مشاركة مشرّفة ورفع علم سوريا عالياً.