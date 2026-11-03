رغم الصعوبات… مساع نحو الاحتراف وتطوير كرة الطاولة في سوريا

دمشق-سانا‏

يسعى اتحاد كرة الطاولة في سوريا إلى تحسين واقع اللعبة وتطويرها ‏ونشرها على أوسع نطاق، من خلال العمل مع كل الجهات المعنية، على ‏تأمين كل المستلزمات والمتطلبات الأساسية، والسعي الدؤوب لتذليل ‏المعوقات والصعوبات. ‏

وأوضح رئيس اتحاد اللعبة محمد ظلال المعلم في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن الاتحاد قام بجملة من الإجراءات التي من شانها تحسين واقع ‏اللعبة، وتطبيق قوانينها، وتجميع الحكام والمدربين، عبر تنفيذ دورات فنية ‏ومهنية متخصصة لهم، بهدف تأهيلهم وتنمية خبراتهم، وجعلهم قادرين على ‏أداء مهامهم بالشكل المطلوب.‏

وأشار المعلم إلى أن الاتحاد سعى بعمل دؤوب إلى حل الإشكاليات العالقة ‏في الأندية، من خلال تحرير كشوف اللاعبين والمدربين وإلغاء القيود ‏المترتبة عليهم في هذا المجال، الذي أتاح الفرص أمامهم للانتقال بين ‏الأندية بسهولة وخلال فترة زمنية قصيرة تستمر لسنة واحدة، خلافاً لما كان ‏معمولاً به خلال السنوات الماضية، والتي كان فيها عقد اللاعبين والمدربين يمتد ‏لخمس سنوات ما يشكل عائقاً أمامهم في الانتقال إلى أندية أخرى. ‏

وحول الاحتراف أوضح المعلم أن الهدف الأساسي منه تطوير واقع كرة ‏الطاولة وتقديم اللاعبين بمستوى عال من المهارة، بهدف المنافسة في ‏البطولات وتحقيق الإنجازات الرياضية وحصد الجوائز، مشيراً إلى أن ‏الاتحاد يعمل حالياً على نشر فكرة الاحتراف من خلال تصنيف الأندية ‏والتركيز على اللاعبين المتميزين داخل وخارج سوريا، والعمل على تأهيلهم ‏ودعم مشاركتهم في البطولات الخارجية.

وبيّن المعلم أن الاحتراف في كرة الطاولة يشكل مرحلة متقدمة من ممارسة ‏اللعبة، حيث ينتقل اللاعب من الهواية والمنافسات المحلية إلى التدريب ‏المنظم والمشاركة في البطولات الرسمية والدولية، بهدف تحقيق الإنجازات ‏الرياضية والوصول إلى أعلى المستويات.‏

وأوضح المعلم أن أبرز التحديات التي تواجه الاحتراف ضعف التمويل ‏والدعم المادي وقلة المعسكرات التدريبية الخارجية ومحدودية فرص ‏الاحتكاك بالمدارس العالمية، ونقص الكوادر التدريبية المتخصصة.

ولفت المعلم إلى أن التوجه نحو الخصخصة بكرة الطاولة يسهم في زيادة ‏الاستثمار وتطوير الأندية والاحتراف الرياضي وتطوير المواهب ودعمها ‏فنياً ومادياً، وتطوير اللعبة والانتقال بها إلى مرحلة الاحتراف.‏

‏يذكر أن دمشق شهدت الشهر الماضي إقامة بطولة رواد كرة الطاولة ‏التي شارك بها أكثر من 100 لاعب ولاعبة من عشر دول عربية وأجنبية، ‏حيث أظهرت البطولة المستوى الفني والتنظيمي العالي، وقدرة اتحاد كرة ‏الطاولة على تنظيم البطولات والنشاطات الرياضية. ‏