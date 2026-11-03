أحمد خشيني.. مدرب سوري يقود لاعبيه إلى منصات التتويج الدولية في ‏الكيك بوكسينغ

دمشق-سانا

يواصل المدرب السوري أحمد خشيني عمله في تطوير رياضة الكيك ‏بوكسينغ وإعداد اللاعبين للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، مستنداً إلى ‏تجربة تدريبية امتدت بين تركيا وسوريا أثمرت عن بروز عدد من اللاعبين ‏الذين وصلوا إلى صفوف المنتخب الوطني، وحققوا نتائج متقدمة في ‏الاستحقاقات الخارجية‎.‎

وينحدر خشيني من مدينة داريا بريف دمشق ويشغل منصب مدرب المنتخب ‏الوطني السوري ورئيس اللجنة الفنية لرياضات الكيك بوكسينغ في محافظة ‏ريف دمشق، كما يشرف على أكاديمية المقاتلين‎ “Fighters Academy” ‎ التي يعمل من خلالها على اكتشاف المواهب وتطوير مستواها الفني والبدني‎.‎

وقال خشيني في تصريح لـ سانا: إن عمله التدريبي يركز على استقطاب ‏المواهب الشابة وإعدادها وفق أسس فنية وتدريبية، بما يتيح لها التدرج في ‏المنافسات المحلية والوصول إلى تمثيل المنتخب الوطني‎.‎

وأشار خشيني إلى أن عدداً من اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم حققوا ‏مراكز متقدمة في بطولات ريف دمشق قبل أن ينضموا إلى المنتخب السوري‎.

وحقق ثلاثة من لاعبي خشيني نتائج لافتة في بطولة كأس العالم للكيك ‏بوكسينغ التي أقيمت في أوزبكستان، حيث أحرز عبادة السقا الميدالية الفضية، ‏فيما نال عبد الرحمن خشيني وشادي خشيني ميداليتين برونزيتين، ليحصدوا ‏ثلاث ميداليات في البطولة‎.‎

وتعكس هذه النتائج مستوى التحضير الذي خضع له اللاعبون وقدرتهم على ‏المنافسة في البطولات الدولية، كما حظيت جهود خشيني بإشادة الاتحاد ‏العربي السوري لرياضات الكيك بوكسينغ تقديراً لعمله التدريبي والنتائج التي ‏حققها لاعبوه‎.‎

ويواصل خشيني من خلال مهامه التدريبية وعمله في الأكاديمية إعداد ‏لاعبين جدد، بهدف توسيع قاعدة اللعبة ورفد المنتخب الوطني بمواهب قادرة ‏على تحقيق نتائج مميزة في المشاركات الخارجية‎.‎