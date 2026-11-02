وزارة الرياضة والشباب تشكل اللجنة التأسيسية للاتحاد السوري للبادل

دمشق-سانا



أصدرت وزارة الرياضة والشباب اليوم الإثنين قراراً يقضي بتشكيل اللجنة التأسيسية للاتحاد السوري لرياضة البادل، بهدف وضع الأسس التنظيمية والإدارية لإطلاق الاتحاد، والإشراف على تطوير هذه اللعبة في سوريا.



وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القرار يتضمن تسمية فؤاد عيسى رئيساً للجنة التأسيسية ورئيساً للاتحاد، وعمر الدرباس أميناً عاماً للسر، وكل من محمد سلواية، وعبد الرحمن السروجي، ومحمد يمان نغنغ، وزينة التارة، ولؤي كبب، ومحمد نور معمار، ومؤيد المصري، وغيث سليم، وثائر الجحجاح أعضاءً في اللجنة.



ووفقاً للقرار، يتبع الاتحاد لمديرية ألعاب الكرات في وزارة الرياضة والشباب، على أن يدعو رئيس اللجنة التأسيسية الأعضاء إلى الاجتماع ووضع النظام الداخلي الناظم لعمل الاتحاد.



ويأتي القرار استجابةً للاهتمام المتزايد بممارسة هذه الرياضة في سوريا، وما تشهده من انتشار عالمي متسارع واستقطاب متنامٍ للشباب بمختلف فئاتهم.



يشار إلى أن البادل رياضة تجمع بين التنس والإسكواش، وتمارس في ملعب مغلق أصغر من ملعب التنس.