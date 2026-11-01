نادي الشرطة المركزي يتصدر بطولة الجمهورية ‏للتايكوندو ‏للأندية بدمشق

دمشق-سانا
تصدر نادي الشرطة المركزي الترتيب العام لبطولة الجمهورية للتايكوندو للأندية (للأحزمة الملونة – فئات البراعم والصغار والأشبال)، والتي اختتمت منافساتها مساء أمس السبت في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة 365 لاعباً ولاعبة.
وحصل نادي شرطة حمص على المركز الثاني في الترتيب العام، تلاه نادي عمال رميلان في المركز الثالث.
وفي تصريح لـ سانا أكد أمين سر اتحاد التايكوندو شريف ديركي، أن البطولة شهدت مستويات فنية عالية، ومنافسة قوية بين مختلف الأندية المشاركة، مشيراً إلى أن مشاركة 365 لاعباً ولاعبة من فئات البراعم والصغار والأشبال تعكس القاعدة العريضة التي تحظى بها اللعبة والإقبال المتزايد عليها، ما يبشر بمستقبل واعد للتايكوندو السورية ورفد المنتخبات الوطنية بالخامات الواعدة.
وفاز ببطولة فئة الصغار للذكور كل من عبد اللطيف عبد القادر بوزن تحت 20 كغ، ومحمد نور كردي بوزن تحت 23 كغ، وسومر النقري بوزن تحت 26 كغ، وتيم ياغي بوزن تحت 30 كغ، وزين عاشور بوزن تحت 34 كغ، وأحمد الحسن بوزن تحت 38 كغ، وزيد حماد تحت 43 كغ، وآدم احمو بوزن تحت 53 كغ، وميران محمد علي بوزن فوق 53 كغ.
وانتهت منافسات فئة البراعم للذكور بفوز كل من أحمد عزاوي بوزن تحت 18 كغ، وإياس البكغان بوزن تحت 20 كغ، وحسن الشمالي بوزن تحت 22 كغ، وورد الشربجي بوزن تحت 24 كغ، وسيبان مصطفى بوزن تحت 26 كغ، ومنيب إدريس بوزن تحت 29 كغ، ومحمد الصوفي بوزن تحت 32 كغ، وسلطان ركاد بوزن فوق 32 كغ.
وفي منافسات البراعم للإناث فازت ألمى علي بوزن 18 كغ، وحياة إدريس بوزن 20 كغ، وليليان صوفي بوزن 22 كغ، وأزل سرجية بوزن 24 كغ، وتالين سلوم بوزن 26 كغ، وليان الحسن بوزن 29 كغ، وغريس خليل بوزن 32 كغ، وميلا بكر بوزن تحت 35 كغ، وشام الزركي بوزن فوق 35 كغ.
وتكمن أهمية هذه البطولة التي تندرج ضمن خطة اتحاد اللعبة كونها قناة لاكتشاف المواهب الفتية وتطوير قدرات الفئات العمرية الصغيرة لتكون النواة الأساسية للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القادمة.