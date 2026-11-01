نادي الشرطة المركزي يتصدر بطولة الجمهورية ‏للتايكوندو ‏للأندية بدمشق

دمشق-سانا‏

تصدر نادي الشرطة المركزي الترتيب العام ‏لبطولة الجمهورية ‏للتايكوندو للأندية (للأحزمة ‏الملونة – فئات البراعم والصغار ‏والأشبال)، والتي ‏اختتمت منافساتها مساء أمس السبت في صالة ‌‏الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة 365 لاعباً ‏ولاعبة.‏

وحصل نادي شرطة حمص على المركز الثاني ‏في الترتيب ‏العام، تلاه نادي عمال رميلان في ‏المركز الثالث.‏

وفي تصريح لـ سانا أكد أمين سر اتحاد التايكوندو ‏شريف ديركي، ‏أن البطولة شهدت مستويات فنية ‏عالية، ومنافسة قوية بين مختلف ‏الأندية المشاركة‏، مشيراً إلى أن مشاركة 365 لاعباً ولاعبة من ‌‏فئات البراعم والصغار والأشبال تعكس القاعدة ‏العريضة التي ‏تحظى بها اللعبة والإقبال المتزايد ‏عليها، ما يبشر بمستقبل ‏واعد للتايكوندو السورية ‏ورفد المنتخبات الوطنية بالخامات ‏الواعدة.‏

وفاز ببطولة فئة الصغار للذكور كل من عبد ‏اللطيف عبد القادر ‏بوزن تحت 20 كغ، ومحمد نور ‏كردي بوزن تحت 23 كغ، ‏وسومر النقري بوزن تحت ‌‏26 كغ، وتيم ياغي بوزن تحت 30 ‏كغ، وزين عاشور بوزن ‏تحت 34 كغ، وأحمد الحسن بوزن ‏تحت 38 كغ، وزيد ‏حماد تحت 43 كغ، وآدم احمو بوزن تحت ‌‏53 كغ‏، وميران محمد علي بوزن فوق 53 كغ.‏ ‌‏ ‏

وانتهت منافسات فئة البراعم للذكور بفوز كل من أحمد عزاوي ‏بوزن تحت ‌‏18 كغ، وإياس البكغان بوزن تحت 20 كغ، وحسن ‌‏الشمالي بوزن تحت 22 كغ، وورد الشربجي بوزن تحت 24 ‌‏كغ‏، وسيبان مصطفى بوزن تحت 26 كغ، ومنيب إدريس بوزن ‌‏تحت 29 كغ، ومحمد الصوفي بوزن تحت 32 كغ، ‏وسلطان ‏ركاد بوزن فوق 32 كغ.‏

وفي منافسات البراعم للإناث فازت ألمى علي ‏بوزن 18 كغ، ‏وحياة إدريس بوزن 20 كغ، وليليان ‏صوفي بوزن 22 كغ، ‏وأزل سرجية بوزن 24 كغ،‏ ‏وتالين سلوم بوزن 26 كغ، وليان ‏الحسن بوزن 29 ‏كغ، وغريس خليل بوزن 32 كغ، وميلا بكر ‏بوزن تحت 35 كغ، وشام الزركي ‏بوزن فوق 35 كغ. ‏

وتكمن أهمية هذه البطولة التي تندرج ضمن خطة ‏اتحاد اللعبة ‏كونها قناة لاكتشاف المواهب الفتية ‏وتطوير قدرات الفئات ‏العمرية الصغيرة لتكون ‏النواة الأساسية للمنتخبات الوطنية في ‏الاستحقاقات ‏القادمة.‏