بمشاركة 365 لاعباً ولاعبة.. انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو بدمشق

دمشق-سانا



انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية للتايكوندو لفئات الصغار والبراعم والأشبال في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، بمشاركة ‏365 لاعباً ولاعبة. ‏



وقال أمين سر اتحاد التايكوندو شريف ديركي في تصريح لـ سانا: إن البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن الاتحاد يركز على اكتشاف المواهب الواعدة واحتضانها، من خلال تقديم التوجيه والتدريب المستمر لها، بما يسهم في إعدادها للاستحقاقات المقبلة، ولافتاً إلى أن البطولات القادمة ستشهد فصلاً أكبر بين الفئات العمرية، بما يتيح إقامة منافسات مركزية أكثر تميزاً.



من جهته، قال إسبر إلياس رئيس لجنة الحكام: إن المنافسات تعتمد نظام التحكيم العادي غير الإلكتروني لفئة الحزام الأسود، بينما تُستخدم الطريقة التقليدية في تحكيم بقية الفئات، مبيناً أن الاتحاد يولي اهتماماً بالمواهب الصغيرة من خلال توجيه الأندية إلى مواصلة تدريبها وتطوير مستواها، استعداداً للبطولات المركزية.



وأكد المدرب عبد الرحمن بقلة أن البطولة تشهد مستويات فنية جيدة رغم صغر أعمار المشاركين، مشدداً على أهمية مراعاة خصوصية هذه الفئات العمرية من الناحيتين البدنية والمهارية، ولا سيما التوافق العضلي العصبي، وتأمين البساط والأدوات التدريبية المناسبة لكل فئة، مشيداً بجهود المدربين في إعداد اللاعبين وصقل مهاراتهم.



من جانبه، بيّن مدير البطولة صطوف المحمد، أن المنافسات تسير بصورة جيدة وسط تنظيم وإشراف مناسبين، وأن كل الإمكانيات متوافرة لنجاحها.



يشار إلى أن البطولة تختتم غداً السبت.