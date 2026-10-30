بتصنيف (A) في الكيك بوكسينغ.. الحكم خالد الحجي يضيف إنجازاً جديداً للرياضة السورية

دمشق-سانا



شكل حصول الحكم السوري خالد الحجي على التصنيف الدولي (A) برياضة الكيك بوكسينغ، وهي أعلى مرتبة تحكيمية في العالم في هذه الرياضة نقلة نوعية في مسيرته التحكيمية، ويضاف إلى إنجازات الكوادر السورية في ‏هذا المجال.‏



الحجي، البالغ من العمر 46 عاماً حصل على هذا التصنيف ‏خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ التي أقيمت في أوزبكستان في ‌‏12 تشرين الأول الجاري. ‏



وبدأ الحكم السوري مسيرته الرياضية لاعباً في الكيك بوكسينغ بعمر السابعة عشرة قبل أن يتجه إلى مجال التحكيم، وكانت أول مشاركة له فيه عام 2015، ليتدرج بعدها في الدرجات التحكيمية المحلية والعربية وصولاً إلى المستوى الدولي.



وحصل الحجي على الدرجة (C) من المنظمة العالمية للكيك بوكسينغ (WAKO) عام 2024 ثم نال الدرجة (B) عام 2025.



وقال الحجي في تصريح لـ سانا: إن الوصول إلى التصنيف الدولي يتطلب جهداً كبيراً واستمرارية في العمل من خلال المشاركة في ثلاث إلى أربع بطولات دولية سنوياً، إلى جانب ممارسة التحكيم محلياً، وإتقان اللغة الإنكليزية، لافتاً إلى أن الترفيع بين الدرجات يخضع لاختبارات كتابية، فضلاً عن أهمية الحضور والمشاركة في البطولات.



وأشار الحجي إلى أن استمرار إقامة الدورات التدريبية في أكثر من محافظة يسهم في صقل وإعداد المزيد من الحكام، معرباً عن تطلعه إلى وصول الكوادر السورية إلى المزيد من المحافل الدولية، لما لذلك من أهمية في منح المنتخبات المشاركة ثقلاً إضافياً، والحد من الأخطاء التحكيمية.



وأكد الحجي أهمية تطوير الكوادر التحكيمية السورية ونقل الخبرات إلى الحكام الراغبين في الارتقاء بمستواهم، من خلال الدورات التدريبية وتبادل المعرفة، ما يسهم في تعزيز حضور التحكيم السوري على المستوى الدولي.



وحقق منتخب سوريا للكيك بوكسينغ في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ التي اختتمت في أوزبكستان في 18 الشهر ‏الجاري، ست ميداليات منها ذهبية وفضية وأربع برونزيات.‏