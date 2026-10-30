اتحاد الفنون القتالية يقيم دورة لمدربي البنجاك سيلات في سوريا ‏

دمشق-سانا
أقام الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية دورة تدريبية للمستوى الثاني لمدربي رياضة البنجاك سيلات في سوريا، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة.
وأوضح يحيى رجوب، رئيس اللجنة العليا للبنجاك سيلات لـ سانا اليوم الجمعة، أن إقامة الدورة تأتي في إطار العمل على رفع مستوى هذه الرياضة في سوريا وتطوير كوادرها التدريبية.
وبيّن رجوب، أن الدورة تندرج ضمن برنامج تدريبي مؤلف من خمسة مستويات، يهدف إلى تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللاعبين ويسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة محلياً ودولياً.
كما أشار في هذا الإطار، إلى أن محاور الدورة تضمنت أساسيات التدريب والتغذية والطب الرياضي، إضافة إلى الجانب العملي والتطبيقي المتعلق برياضة البنجاك سيلات.
بدوره، أوضح المدرب الدولي للبنجاك سيلات إبراهيم الكريم، أن هذه الرياضة إندونيسية المنشأ ودخلت إلى سوريا عام 2023، وشهدت آنذاك إقامة أول دورة تدريبية دولية لتأهيل المدربين.
وتهدف الدورة إلى تأهيل المدربين وتطوير قدراتهم الفنية والعلمية، بما يسهم في نشر رياضة البنجاك سيلات وتوسيع قاعدة ممارسيها في سوريا، وإعداد لاعبين قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.