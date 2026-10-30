اتحاد الفنون القتالية يقيم دورة لمدربي البنجاك سيلات في سوريا ‏

دمشق-سانا

أقام الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية دورة تدريبية للمستوى الثاني لمدربي ‏رياضة البنجاك سيلات في سوريا، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ‏بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة.‏

وأوضح يحيى رجوب، رئيس اللجنة العليا للبنجاك سيلات لـ سانا اليوم الجمعة، ‏أن إقامة الدورة تأتي في إطار العمل على رفع مستوى هذه الرياضة في سوريا ‏وتطوير كوادرها التدريبية.‏

وبيّن رجوب، أن الدورة تندرج ضمن برنامج تدريبي مؤلف من خمسة ‏مستويات، يهدف إلى تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجاباً على ‏مستوى اللاعبين ويسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة محلياً ودولياً.‏

كما أشار في هذا الإطار، إلى أن محاور الدورة تضمنت أساسيات التدريب ‏والتغذية والطب الرياضي، إضافة إلى الجانب العملي والتطبيقي المتعلق برياضة ‏البنجاك سيلات.‏

بدوره، أوضح المدرب الدولي للبنجاك سيلات إبراهيم الكريم، أن هذه الرياضة ‏إندونيسية المنشأ ودخلت إلى سوريا عام 2023، وشهدت آنذاك إقامة أول دورة ‏تدريبية دولية لتأهيل المدربين. ‏

وتهدف الدورة إلى تأهيل المدربين وتطوير قدراتهم الفنية والعلمية، بما يسهم في ‏نشر رياضة البنجاك سيلات وتوسيع قاعدة ممارسيها في سوريا، وإعداد لاعبين ‏قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.‏