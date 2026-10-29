منتخب سوريا للجودو يشارك في كأس آسيا للشباب والناشئين بالأردن

دمشق-سانا
يشارك منتخب سوريا للجودو في بطولتي كأس آسيا للشباب والناشئين، اللتين تستضيفهما العاصمة الأردنية عمّان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري والثاني من الشهر المقبل، على التوالي.
وأوضح عضو اتحاد الجودو مسؤول الدورات والبطولات محمد غسان حيبا في تصريح لـ سانا، أن المنتخب السوري يشارك في البطولة بـ 11 لاعباً ولاعبة، (7 شباب، و4 شابات)، مبيناً أن 19 دولة تشارك في بطولة كأس آسيا للشباب يمثلها 140 لاعباً ولاعبة.
وأضاف حيبا أن بطولة كأس آسيا للناشئين تقام بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، بينهم 63 لاعباً و22 لاعبة، مشيراً إلى أن المشاركة السورية تضم 13 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين و7 لاعبات.
وحول تحضيرات المنتخب للبطولتين، بيّن حيبا أنها اقتصرت على معسكرين تدريبيين، خاض خلالهما اللاعبون تدريبات مكثفة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وسط جهود الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز فرص تحقيق نتائج إيجابية في البطولتين القاريتين.