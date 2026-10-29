منتخب سوريا للجودو يشارك في كأس آسيا للشباب والناشئين بالأردن

دمشق-سانا

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يشارك منتخب سوريا للجودو في بطولتي كأس آسيا للشباب والناشئين، اللتين ‏تستضيفهما العاصمة الأردنية عمّان، في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري والثاني ‏من الشهر المقبل، على التوالي.‏

وأوضح عضو اتحاد الجودو مسؤول الدورات والبطولات محمد غسان حيبا في تصريح ‏لـ سانا، أن المنتخب السوري يشارك في البطولة بـ 11 لاعباً ولاعبة، (7 شباب، و4 ‏شابات)، مبيناً أن 19 دولة تشارك في بطولة كأس آسيا للشباب يمثلها 140 لاعباً ‏ولاعبة.‏

وأضاف حيبا أن بطولة كأس آسيا للناشئين تقام بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة من 13 ‏دولة، بينهم 63 لاعباً و22 لاعبة، مشيراً إلى أن المشاركة السورية تضم 13 لاعباً ‏ولاعبة، بواقع 6 لاعبين و7 لاعبات.‏

وحول تحضيرات المنتخب للبطولتين، بيّن حيبا أنها اقتصرت على معسكرين تدريبيين، ‏خاض خلالهما اللاعبون تدريبات مكثفة في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وسط ‏جهود الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتعزيز فرص تحقيق نتائج ‏إيجابية في البطولتين القاريتين.‏