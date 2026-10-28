اتحاد الفنون القتالية يقيم غداً دورة لمدربي المستوى الثاني في البنجاك سيلات

دمشق-سانا
يقيم الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية، غداً، دورة تدريبية لمدربي المستوى الثاني في رياضة البنجاك سيلات، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة نحو 20 مدرباً.
وأوضح رئيس اللجنة العليا لرياضة البنجاك سيلات يحيى رجوب، لـ سانا، أن الدورة تتضمن محاور تدريبية تركز على المهارات الأساسية للعبة، وعلم التدريب وطرق إعداد لاعبين محليين قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي، إضافة إلى أساسيات التغذية والطب الرياضي، وآليات الترفيع بين مستويات الأحزمة وصولاً إلى مرحلة المدرب.
وبيّن رجوب أن الدورة تندرج ضمن برنامج تدريبي مؤلف من خمسة مستويات، يرتقي الدارس من خلالها إلى الحزام الأعلى، مشيراً إلى أن المستوى الأول أُقيم في أيلول الماضي، على أن يستمر البرنامج حتى شباط من العام المقبل.
وتُعد رياضة البنجاك سيلات من الرياضات الحديثة التي دخلت إلى سوريا عام 2023.