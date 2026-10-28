اتحاد الفنون القتالية يقيم غداً دورة لمدربي المستوى الثاني في البنجاك سيلات

‏ دمشق-سانا‏

يقيم الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية، غداً، دورة تدريبية لمدربي المستوى الثاني ‏في رياضة البنجاك سيلات، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة نحو ‌‏20 مدرباً.‏

وأوضح رئيس اللجنة العليا لرياضة البنجاك سيلات يحيى رجوب، لـ سانا، أن الدورة ‏تتضمن محاور تدريبية تركز على المهارات الأساسية للعبة، وعلم التدريب وطرق ‏إعداد لاعبين محليين قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى العالمي، ‏إضافة إلى أساسيات التغذية والطب الرياضي، وآليات الترفيع بين مستويات الأحزمة ‏وصولاً إلى مرحلة المدرب.‏

وبيّن رجوب أن الدورة تندرج ضمن برنامج تدريبي مؤلف من خمسة مستويات، يرتقي ‏الدارس من خلالها إلى الحزام الأعلى، مشيراً إلى أن المستوى الأول أُقيم في أيلول ‏الماضي، على أن يستمر البرنامج حتى شباط من العام المقبل.‏

وتُعد رياضة البنجاك سيلات من الرياضات الحديثة التي دخلت إلى سوريا عام ‌‏2023.‏