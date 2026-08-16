منتخب سوريا للقوة البدنية يشارك في بطولة العالم بجنوب إفريقيا ‏

جوهانسبورغ-سانا‏

يشارك منتخب سوريا للقوة البدنية في بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين والناشئات ‏والشباب والشابات، التي تُقام منافساتها في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 16 إلى ‌‏29 من الشهر الجاري.‏

ويمثل منتخبنا في البطولة اللاعب محمد صفو ضمن منافسات وزن فوق 120 كغ، ‏واللاعبة ميرغانة حجي بوزن 75 كغ.‏

وقال عمر المصري أمين سر اتحاد القوة البدنية في تصريح لـ سانا: إن اللاعب صفو ‏واللاعبة حجي تحضرا لهذه المشاركة، حيث أظهرا خلال التحضيرات عزيمة ‏وإصراراً كبيرين، مشيراً إلى أهمية المشاركة لهما ليس فقط في المنافسة لإحراز ‏مراكز متقدم بل لاكتساب الخبرة الدولية والاحتكاك مع نخبة أبطال العالم.‏

وأبدى المصري ثقته باللاعبين في أن يقدما مستوى جيداً ويحققا ما يطمحان إليه، ‏ولا سيما في ظل الاهتمام الذي منحه اتحاد اللعبة ووزارة الرياضة والشباب للاعبين ‏في دعمهما في استحقاقهما العالمي ابتداء من فترة التحضيرات وصولاً إلى ‏المشاركة بغية تحقيق النتائج المرجوة، متوقعاً أن يحققا نتيجة ملفتة تضعهما في ‏منصة التتويج الدولية. ‏

وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة، تتصدرها منتخبات تتمتع بخبرات كبيرة، ما ‏يعزز التوقعات بمنافسات قوية، في ظل تقارب المستويات بين المشاركين في مختلف ‏الفئات العمرية.‏