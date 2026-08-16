منتخب سوريا للقوة البدنية يشارك في بطولة العالم بجنوب إفريقيا ‏

جوهانسبورغ-سانا
يشارك منتخب سوريا للقوة البدنية في بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين والناشئات والشباب والشابات، التي تُقام منافساتها في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 29 من الشهر الجاري.
ويمثل منتخبنا في البطولة اللاعب محمد صفو ضمن منافسات وزن فوق 120 كغ، واللاعبة ميرغانة حجي بوزن 75 كغ.
وقال عمر المصري أمين سر اتحاد القوة البدنية في تصريح لـ سانا: إن اللاعب صفو واللاعبة حجي تحضرا لهذه المشاركة، حيث أظهرا خلال التحضيرات عزيمة وإصراراً كبيرين، مشيراً إلى أهمية المشاركة لهما ليس فقط في المنافسة لإحراز مراكز متقدم بل لاكتساب الخبرة الدولية والاحتكاك مع نخبة أبطال العالم.
وأبدى المصري ثقته باللاعبين في أن يقدما مستوى جيداً ويحققا ما يطمحان إليه، ولا سيما في ظل الاهتمام الذي منحه اتحاد اللعبة ووزارة الرياضة والشباب للاعبين في دعمهما في استحقاقهما العالمي ابتداء من فترة التحضيرات وصولاً إلى المشاركة بغية تحقيق النتائج المرجوة، متوقعاً أن يحققا نتيجة ملفتة تضعهما في منصة التتويج الدولية.
وتشهد البطولة مشاركة دولية واسعة، تتصدرها منتخبات تتمتع بخبرات كبيرة، ما يعزز التوقعات بمنافسات قوية، في ظل تقارب المستويات بين المشاركين في مختلف الفئات العمرية.