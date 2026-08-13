أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة الـ 12‏

دمشق-سانا
توج فريق أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة لموسم 2025-2026، بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69-62 نقطة، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الخميس في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.
وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لأهلي حلب الذي تقدم في معظم فتراتها، وأنهى النصف الأول متفوقاً بفارق سبع نقاط وبنتيجة 41-34.
وحافظ أهلي حلب على أفضليته خلال الربعين الثالث والرابع، رغم محاولات حمص الفداء تقليص الفارق، مستفيداً من تفوق لاعبه عبد الوهاب الحموي تحت السلة وفاعلية التسديد من خارج القوس، ليحسم اللقاء بفارق سبع نقاط.
وبهذا الفوز، عزز أهلي حلب رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس سوريا، بعدما رفع رصيده إلى 12 لقباً، كما عوض خسارته نهائي بطولة الدوري أمام الوحدة.