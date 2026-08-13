أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة الـ 12‏

دمشق-سانا

توج فريق أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة لموسم 2025-2026، بعد فوزه على ‏حمص الفداء بنتيجة 69-62 نقطة، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الخميس في ‏صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية نسبية لأهلي حلب الذي تقدم في معظم ‏فتراتها، وأنهى النصف الأول متفوقاً بفارق سبع نقاط وبنتيجة 41-34.

وحافظ أهلي حلب على أفضليته خلال الربعين الثالث والرابع، رغم محاولات حمص ‏الفداء تقليص الفارق، مستفيداً من تفوق لاعبه عبد الوهاب الحموي تحت السلة وفاعلية ‏التسديد من خارج القوس، ليحسم اللقاء بفارق سبع نقاط.

وبهذا الفوز، عزز أهلي حلب رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بلقب كأس سوريا، بعدما ‏رفع رصيده إلى 12 لقباً، كما عوض خسارته نهائي بطولة الدوري أمام الوحدة.