منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يخسر ودياً أمام البحرين

المنامة-سانا

خسر منتخب سوريا للشباب بكرة القدم تحت 20 عاماً، أمام مضيفه البحريني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في البحرين، ضمن تحضيرات المنتخبين للمنافسات المقبلة.

وقدم منتخبنا أداءً جيداً، جرب خلاله المدرب مجموعة كبيرة من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم ومستوى الانسجام فيما بينهم، على أن تقام مباراة ثانية بين المنتخبين في التاسع من الشهر الجاري.

ويجري منتخبنا معسكراً تدريبياً في البحرين تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بيوتينونغ، تمهيداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث سيواجه منتخبات أوزبكستان والهند وبنغلاديش.

واعتمد الاتحاد السوري خطة إعدادية تتضمن ثلاثة معسكرات خارجية وخمس مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وعُمان والسعودية، بهدف الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى قبل انطلاق التصفيات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب عُمان يومي 13 و16 من شهر آب الجاري في سلطنة عُمان، قبل أن يختتم برنامجه الإعدادي بمعسكر في قطر، يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب السعودي.