اتحاد الطائرة يصدر جدول مباريات الجولة الـ 12 من دوري الرجال

دمشق-سانا

أصدر الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة جدول مباريات الجولة الـ 12 من الدوري ‏السوري لفئة الرجال، والتي ستقام يوم الجمعة القادم.

ويلتقي في الجولة 12 من الدوري، الوحدة وسلمية في دمشق، بينما يتواجه عامودا وخان شيخون في القامشلي و الفرات وكنصفرة في الرقة وأبو حمام والجيش في دير الزور .

وشهدت الجولة الـ 11 ، فوز‏ الشرطة ‏ على الجيش بثلاثة أشواط دون رد، والوحدة على الفرات بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ‏وسلمية على عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما ‏تغلب خان شيخون على أبو حمام بثلاثة أشواط مقابل ‏شوط.

ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه ‏خان شيخون بـ 26 نقطة، ثم الجيش بـ 22 نقطة، والوحدة ‏بـ 15 نقطة، وكل من عامودا وأبو حمام بـ 14 نقطة ‏وسلمية بـ 8 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، فيما بقي الفرات ‏من دون نقاط.