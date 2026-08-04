اتحاد الطائرة يصدر جدول مباريات الجولة الـ 12 من دوري الرجال

دمشق-سانا
أصدر الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة جدول مباريات الجولة الـ 12 من الدوري السوري لفئة الرجال، والتي ستقام يوم الجمعة القادم.
ويلتقي في الجولة 12 من الدوري، الوحدة وسلمية في دمشق، بينما يتواجه عامودا وخان شيخون في القامشلي و الفرات وكنصفرة في الرقة وأبو حمام والجيش في دير الزور .
وشهدت الجولة الـ 11 ، فوز الشرطة على الجيش بثلاثة أشواط دون رد، والوحدة على الفرات بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسلمية على عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما تغلب خان شيخون على أبو حمام بثلاثة أشواط مقابل شوط.
ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه خان شيخون بـ 26 نقطة، ثم الجيش بـ 22 نقطة، والوحدة بـ 15 نقطة، وكل من عامودا وأبو حمام بـ 14 نقطة وسلمية بـ 8 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، فيما بقي الفرات من دون نقاط.