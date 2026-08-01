معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئين بكرة القدم في ‏دمشق

دمشق-سانا
يبدأ منتخب سوريا بكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة معسكراً تحضيرياً في مدينة دمشق خلال الفترة من الأول إلى الـ 10 من آب الجاري، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الخارجية.
وأعلن اتحاد كرة القدم قائمة اللاعبين المدعوين إلى المعسكر، الذي سيقام على مرحلتين، حيث ضمت القائمة في المرحلة الأولى 36 لاعباً وفي المرحلة الثانية 28 لاعباً، إضافة إلى المحترفين أنس الحكيم وأحمد الشيخ طه ومحمد الططري، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب.
ويتضمن الجهاز الفني والإداري والطبي للاعبين كلاً من مشرف المنتخب يوسف حسن، والإداري العام شادي حاج إبراهيم، والمدرب معن الراشد، والمعالج محمد زيدان، ومساعد المدرب وليد الكردي، والمنسق الإعلامي أحمد بيرقدار، والمعد البدني طارق البناي، ومحلل الأداء أحمد حميد، ومدرب الحراس محمد بيروتي، ومسؤول التجهيزات فاتك حنيش.