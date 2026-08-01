معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئين بكرة القدم في ‏دمشق

13 معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئين بكرة القدم في ‏دمشق

دمشق-سانا‏

يبدأ منتخب سوريا بكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة ‏معسكراً ‏تحضيرياً في مدينة دمشق خلال الفترة من الأول ‏إلى الـ 10 من آب الجاري، وذلك في إطار التحضيرات ‏للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الخارجية‎.‎

وأعلن اتحاد كرة القدم قائمة اللاعبين المدعوين إلى ‏المعسكر، الذي ‏سيقام على مرحلتين، حيث ضمت القائمة ‏في المرحلة الأولى ‌‏36 لاعباً وفي المرحلة الثانية 28 ‏لاعباً، إضافة إلى المحترفين ‏أنس الحكيم وأحمد الشيخ ‏طه ومحمد الططري، وذلك في إطار ‏البرنامج الإعدادي ‏الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب‎.‎

ويتضمن الجهاز الفني والإداري والطبي للاعبين كلاً من ‌‏مشرف المنتخب يوسف حسن، والإداري العام شادي حاج ‌‏إبراهيم، والمدرب معن الراشد، والمعالج محمد زيدان، ‏ومساعد ‏المدرب وليد الكردي، والمنسق الإعلامي أحمد ‏بيرقدار، والمعد ‏البدني طارق البناي، ومحلل الأداء أحمد ‏حميد، ومدرب الحراس ‏محمد بيروتي، ومسؤول ‏التجهيزات فاتك حنيش‎.‎

11 معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئين بكرة القدم في ‏دمشق
12 معسكر تدريبي لمنتخب سوريا للناشئين بكرة القدم في ‏دمشق
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