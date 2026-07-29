حماة تقيم بطولة المحافظة لبناء الأجسام بمشاركة لاعبين من مختلف الأندية

حماة-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب في حماة اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة الفنية الفرعية، بطولة المحافظة لبناء الأجسام بمشاركة لاعبين من مختلف أندية المحافظة.

وأوضح أمين سر اللجنة الفنية لبناء الأجسام بحماة محمود طنيش في تصريح لـ سانا أن البطولة شهدت منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين في فئتي الكلاسيك و”الفيزيك بدي” للشباب والرجال.

وأشار طنيش إلى أن حماة لديها لاعبون حققوا إنجازات كبيرة محلياً وخارجيا،ً ويجب تقديم كل الدعم لهم لمواصلة تميزهم في المراحل القادمة.

من جهته، أشاد اللاعب محمد يزن قرواني بالتنظيم الجيد والمشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة في الفئتين معاً، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة تدعم اللاعبين المميزين من خلال تقديمها لهم ميداليات تذكارية ومكافآت تشجيعاً لهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وفي نهاية البطولة تم اختيار منتخب حماة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقبلة.