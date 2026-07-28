مشاركة واسعة ببطولة الجمهورية للجمباز الفني للفئات العمرية ‏

دمشق-سانا
وسط منافسات قوية وبمشاركة واسعة أقام اتحاد الجمباز بطولة الجمهورية للجمباز الفني للفئات العمرية (الصغار والصغيرات والناشئين والناشئات)، في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.
وأسفرت نتائج مسابقة الصغيرات عن إحراز فريق طرطوس المركز الأول في ترتيب الفرق، تلاه نادي الشرطة، ثم فريق حماة، فيما توجت رند اليوسف من طرطوس بلقب الفردي العام، وحلت ريم حسين من طرطوس ثانية، وسيرينا سلوم من حمص ثالثاً.
وفي منافسات الصغار أحرزت طرطوس المركز الأول فرقياً، وجاءت دمشق ثانية، وريف دمشق ثالثة، بينما فاز خضر مبارك من طرطوس بلقب الفردي العام، تلاه دميان بهلوان من دمشق، ثم زيد قدور من طرطوس.
أما في بطولة الناشئات فقد توجت طرطوس بلقب الفرق، تلتها دمشق، ثم هيئة الشرطة فيما أحرزت ريماس قرقجية من نادي الشرطة لقب الفردي العام، وجاءت نايا عبود وشهد كرميا من طرطوس في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وأكد رئيس الاتحاد السوري للجمباز المحامي يوسف الطباع في تصريح لـ سانا أن البطولة أثبتت قدرة المواهب السورية ومستوياتها المتميزة في الجمباز الفني، لافتاً إلى أن تتويج لاعبين ولاعبات من مختلف المحافظات في منافسات الأجهزة الفردية للفئات الأربع يعكس الانتشار الجغرافي للعبة وعدالة المنافسة.
شارك في البطولة 110 لاعبين ولاعبات مثلوا معظم المحافظات إضافة إلى نادي الشرطة.