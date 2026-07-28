مشاركة واسعة ببطولة الجمهورية للجمباز الفني للفئات العمرية ‏

دمشق-سانا ‏

وسط منافسات قوية وبمشاركة واسعة أقام اتحاد الجمباز بطولة الجمهورية للجمباز الفني ‏للفئات العمرية (الصغار والصغيرات والناشئين والناشئات)، في مدينة الفيحاء الرياضية ‏بدمشق.‏

وأسفرت نتائج مسابقة الصغيرات عن إحراز فريق طرطوس المركز الأول في ترتيب ‏الفرق، تلاه نادي الشرطة، ثم فريق حماة، فيما توجت رند اليوسف من طرطوس بلقب ‏الفردي العام، وحلت ريم حسين من طرطوس ثانية، وسيرينا سلوم من حمص ثالثاً.‏

وفي منافسات الصغار أحرزت طرطوس المركز الأول فرقياً، وجاءت دمشق ثانية، وريف ‏دمشق ثالثة، بينما فاز خضر مبارك من طرطوس بلقب الفردي العام، تلاه دميان بهلوان ‏من دمشق، ثم زيد قدور من طرطوس.‏

أما في بطولة الناشئات فقد توجت طرطوس بلقب الفرق، تلتها دمشق، ثم هيئة الشرطة ‏فيما أحرزت ريماس قرقجية من نادي الشرطة لقب الفردي العام، وجاءت نايا عبود وشهد ‏كرميا من طرطوس في المركزين الثاني والثالث على التوالي.‏

وأكد رئيس الاتحاد السوري للجمباز المحامي يوسف الطباع في تصريح لـ سانا أن البطولة ‏أثبتت قدرة المواهب السورية ومستوياتها المتميزة في الجمباز الفني، لافتاً إلى أن تتويج ‏لاعبين ولاعبات من مختلف المحافظات في منافسات الأجهزة الفردية للفئات الأربع ‏يعكس الانتشار الجغرافي للعبة وعدالة المنافسة.‏

شارك في البطولة 110 لاعبين ولاعبات مثلوا معظم المحافظات إضافة إلى نادي ‏الشرطة. ‏