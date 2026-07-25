صالة الفيحاء تحتضن أولى مواجهات سلسلة نهائي ‏دوري السلة ‏

دمشق-سانا‏

تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت أولى ‏مواجهات سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري كرة السلة ‏للرجال، بين فريقي الوحدة وأهلي حلب وذلك في قمة ‏جماهيرية تحتضنها صالة الفيحاء بدمشق‎.‎

ويدرك الفريقان أهمية الفوز في المباراة الأولى، لما تمثله ‏من قيمة فنية ومعنوية في تحديد إيقاع السلسلة، وتقديم ‏أفضلية للمنتصر قد تمتد آثاره للمباريات القادمة‎.‎

ويدخل الوحدة المواجهة متسلحاً بعاملي الأرض ‏والجمهور، وبالمستوى العالي الذي قدمه في الفاينال 4، ‏من خلال الانسجام العالي بين خطوطه، وتنوع حلوله ‏الهجومية والدفاعية، حيث يسعى الفريق لاستثمار هذه ‏المقومات لتحقيق الفوز الأول والاقتراب خطوة من حسم ‏اللقب‎.‎

في المقابل، يخوض أهلي حلب اللقاء بحسابات العودة ‏من دمشق بنتيجة إيجابية، اعتماداً على خبرته الطويلة في ‏التعامل مع المباريات الحاسمة وامتلاكه عناصر قادرة ‏على تجاوز الضغط الجماهيري، إلى جانب لاعبين ‏محترفين يصنعون الفارق الفني‎.‎

وكان الوحدة قد حجز مقعده في النهائي عقب تجاوز ‏النواعير، بثلاثة انتصارات متتالية وبنتائج (78-64) ‏و(90-73) و‌‎(70-83).

أما أهلي حلب، فقد خاض مساراً أكثر تنافسية أمام حمص ‏الفداء، إذ تعثر في اللقاء الأول بحلب بنتيجة (74-88)، ‏قبل أن يستعيد توازنه ويقلب المعطيات بتحقيق ثلاثة ‏انتصارات متتالية بواقع (86-78) و(88-87) و(78-‌‏74)، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي‌‎.‎