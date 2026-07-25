صالة الفيحاء تحتضن أولى مواجهات سلسلة نهائي ‏دوري السلة ‏

دمشق-سانا
تنطلق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت أولى مواجهات سلسلة الدور النهائي لبطولة دوري كرة السلة للرجال، بين فريقي الوحدة وأهلي حلب وذلك في قمة جماهيرية تحتضنها صالة الفيحاء بدمشق.
ويدرك الفريقان أهمية الفوز في المباراة الأولى، لما تمثله من قيمة فنية ومعنوية في تحديد إيقاع السلسلة، وتقديم أفضلية للمنتصر قد تمتد آثاره للمباريات القادمة.
ويدخل الوحدة المواجهة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وبالمستوى العالي الذي قدمه في الفاينال 4، من خلال الانسجام العالي بين خطوطه، وتنوع حلوله الهجومية والدفاعية، حيث يسعى الفريق لاستثمار هذه المقومات لتحقيق الفوز الأول والاقتراب خطوة من حسم اللقب.
في المقابل، يخوض أهلي حلب اللقاء بحسابات العودة من دمشق بنتيجة إيجابية، اعتماداً على خبرته الطويلة في التعامل مع المباريات الحاسمة وامتلاكه عناصر قادرة على تجاوز الضغط الجماهيري، إلى جانب لاعبين محترفين يصنعون الفارق الفني.
وكان الوحدة قد حجز مقعده في النهائي عقب تجاوز النواعير، بثلاثة انتصارات متتالية وبنتائج (78-64) و(90-73) و(70-83).
أما أهلي حلب، فقد خاض مساراً أكثر تنافسية أمام حمص الفداء، إذ تعثر في اللقاء الأول بحلب بنتيجة (74-88)، قبل أن يستعيد توازنه ويقلب المعطيات بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بواقع (86-78) و(88-87) و(78-74)، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.