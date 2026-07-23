اتحاد السلة يحدد مواعيد نهائي دوري سلة الرجال بين الأهلي والوحدة

دمشق-سانا

أصدر الاتحاد العربي السوري لكرة السلة اليوم جدول مباريات سلسلة المواجهة النهائية لدوري أندية الدرجة الأولى للرجال للموسم 2025–2026، والتي تجمع فريقي أهلي حلب والوحدة لحسم لقب البطولة.

ووفقاً للجدول الصادر عن مكتب المسابقات بالاتحاد، تفتتح مواجهات السلسلة يوم السبت القادم الخامس والعشرين من تموز الجاري بلقاء يجمع الوحدة والأهلي في صالة الفيحاء بدمشق، لتنتقل المنافسات في المباراة الثانية إلى صالة الشهباء بحلب يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر نفسه، على أن تجري المباراة الثالثة يوم الأحد الثاني من آب القادم في صالة الفيحاء بدمشق، وتُقام جميع المباريات عند الساعة التاسعة مساءً.

وفي حال عدم حسم السلسلة خلال المباريات الثلاث الأولى، تقام المباراة الرابعة يوم الأربعاء الخامس من آب في صالة الشهباء بحلب، بينما تُجرى المباراة الخامسة والفاصلة يوم السبت الثامن من آب في صالة الفيحاء بدمشق.

وأوضح الاتحاد أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس يتوّج بطلاً للدوري السوري للرجال للموسم الحالي، مشيراً إلى أن المواجهات تقام بالتناوب بين صالتي الفيحاء والشهباء بالتنسيق مع اللجان الفنية ومديريتي الرياضة والشباب في محافظتي دمشق وحلب.

وجاء تأهل الوحدة إلى السلسلة النهائية عقب تفوقه الصريح على فريق النواعير في الفاينال 4، حيث حسم السلسلة بنتيجة (3-0) إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية جدد بها تفوقه وأكد جاهزيته العالية للمنافسة على اللقب.

فيما حجز أهلي حلب مقعده في النهائي بعدما حسم المواجهة أمام فريق حمص الفداء بنتيجة ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد (3-1)، ليؤكد حضوره القوي في المشهد الأخير للبطولة وضرب موعد مرتقب مع الوحدة على لقب الدوري.