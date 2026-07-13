اختتام المرحلة النظرية من دورة المدربين الآسيوية (C) لكرة القدم في حمص

حمص-سانا

اختتم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة الفنية في حمص، فعاليات المرحلة النظرية من دورة المدربين الآسيوية (C)، التي استضافتها مديرية الرياضة والشباب بمشاركة 24 مدرباً من أندية المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في حمص ماهر دالاتي في تصريح لـ سانا أن الدورة تمثل المرحلة الثانية ضمن سلم الدورات الآسيوية، وبدأت في الخامس من تموز الجاري وتستمر حتى السابع عشر منه، مبيناً أنها اشتملت على محاور تدريبية تهدف إلى تطوير الكوادر ورفع كفاءتها وفق المعايير المعتمدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشار دالاتي إلى أن المرحلة النظرية اختتمت بإجراء اختبار للدارسين، لافتاً إلى أهمية هذه الدورات في إعداد المدربين وصقل خبراتهم، بما يسهم في تطوير كرة القدم المحلية والارتقاء بمستوى الأندية والفئات العمرية في محافظة حمص.

من جهته، بين المحاضر ومدير التطوير في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مهند الفقير أن الدورة ركزت على صفات المدرب ومسؤولياته، وآليات تخطيط الوحدة التدريبية، ومنهجيات التعليم والتصحيح، وتنمية الجوانب المهارية وسبل التواصل مع اللاعبين، إضافة إلى عوامل الأداء البدني والمهاري والنفسي وخصوصية تدريب الفئات العمرية الصغيرة.

وأضاف الفقير أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامج تأهيل وتطوير الكوادر التدريبية استجابة لطلبات اللجان الفنية في المحافظات، على أن يتابع المدربون الناجحون مسيرتهم ضمن المراحل اللاحقة من سلم الدورات الآسيوية.

بدوره، أكد المدرب ماهر دعبول أهمية هذه الدورات في تنمية المعارف الأكاديمية وصقل مهارات المدربين، مشيراً إلى أن دورات هذا العام جاءت أكثر شمولاً وتنظيماً وأسهمت في رفد المشاركين بخبرات تدريبية متقدمة.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم لتوسيع قاعدة المدربين المؤهلين في مختلف المحافظات، من خلال تنظيم دورات آسيوية معتمدة بالتعاون مع اللجان الفنية.