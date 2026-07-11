منتخب سوريا تحت 18 عاماً لكرة السلة يفوز على المنتخب العراقي



عمان-سانا



فاز منتخب سوريا تحت 18 عاماً لكرة السلة على نظيره العراقي بنتيجة 91-57 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، وبذلك يختتم مشاركته في بطولة غرب آسيا.



وتقدم المنتخب السوري مع نهاية النصف الأول من المباراة بواقع 55-20 نقطة، قبل أن يفوز باللقاء بفارق 34 نقطة.



وفاز الفريق السوري في أولى مبارياته في البطولة على الأردن بنتيجة 80-62 نقطة، ثم فاز على فلسطين في المباراة الثانية بنتيجة 99-68، قبل أن يخسر أمام إيران بنتيجة 82-61 في المباراة الثالثة، وأمام لبنان 79-71 نقطة في المباراة الرابعة.



وبهذه النتائج ضمن المنتخب السوري تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا 2026، المقررة إقامتها في مدينة أحمد آباد الهندية بين 13 و23 آب المقبل.