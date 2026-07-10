منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال

حماة-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب بحماة اليوم بالتعاون مع اللجنة الفنية الفرعية، بطولة المحافظة بلعبة الملاكمة لفئة الأشبال، وذلك في صالة ألعاب القوة بالملعب البلدي.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للملاكمة بحماة سليمان فرج الشيخ في تصريح لـ سانا، أن البطولة أفرزت عدداً من المواهب الواعدة وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين لاحتلال المراكز الأولى التي تضمن انضمامهم لمنتخب المحافظة، مبيناً أن البطولة شهدت مشاركة 15 لاعباً من مختلف الأندية الممارسة للعبة.

وأشار اللاعب مأمون الوتار إلى أن مستوى البطولة كان جيداً لمشاركة لاعبين متميزين، مشيراً الى أنه تجهز للبطولة منذ نحو عام، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل منتخب حماة في بطولة الجمهورية.

وتم في نهاية البطولة انتقاء 13 لاعباً لتمثيل منتخب حماة في بطولة الجمهورية المقبلة للأشبال التي ستقام في طرطوس 15 الشهر الجاري.