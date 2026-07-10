منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال

IMG 7973 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال

حماة-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب بحماة اليوم بالتعاون مع اللجنة الفنية الفرعية، بطولة المحافظة بلعبة الملاكمة لفئة الأشبال، وذلك في صالة ألعاب القوة بالملعب البلدي.

IMG 7974 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للملاكمة بحماة سليمان فرج الشيخ في تصريح لـ سانا، أن البطولة أفرزت عدداً من المواهب الواعدة وشهدت منافسات قوية بين اللاعبين لاحتلال المراكز الأولى التي تضمن انضمامهم لمنتخب المحافظة، مبيناً أن البطولة شهدت مشاركة 15 لاعباً من مختلف الأندية الممارسة للعبة.

IMG 7985 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال

وأشار اللاعب مأمون الوتار إلى أن مستوى البطولة كان جيداً لمشاركة لاعبين متميزين، مشيراً الى أنه تجهز للبطولة منذ نحو عام، بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل منتخب حماة في بطولة الجمهورية.

وتم في نهاية البطولة انتقاء 13 لاعباً لتمثيل منتخب حماة في بطولة الجمهورية المقبلة للأشبال التي ستقام في طرطوس 15 الشهر الجاري.

IMG 7990 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال
IMG 8004 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال
IMG 8007 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال
IMG 8015 منافسات قوية ومواهب واعدة في بطولة حماة للملاكمة بفئة الأشبال
برشلونة يعلن تعاقده رسمياً مع الإنكليزي ماركوس راشفورد
محافظة حماة توفد لجنة خاصة إلى منطقة الغاب لاختيار المخاتير
فضية وبرونزية للاعبة منتخب سوريا للكيك بوكسينغ
فاينال 6 سلة الرجال.. أهلي حلب يستضيف الكرامة في مواجهة حاسمة والوحدة يتجاوز حمص الفداء
أتليتيكو يفوز بصعوبة على ألافيس في الدوري الإسباني
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك