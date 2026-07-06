افتتاح أربعة مكاتب ونوافذ خدمية جديدة لتوسيع الخدمات البريدية في درعا
استئناف أعمال تأهيل ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت في مدينة حمص
مسح طبوغرافي للطريق الرئيسي في حرستا بريف دمشق تحضيراً لمشاريع خدمية جديدة
حمص تناقش الواقع الصحي في ندوة تفاعلية ترسم ملامح الحلول المستقبلية
مشاهد تظهر شلالات وادي طعيم الواقعة بين ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي
انطلاق ورشة وطنية حول حوكمة سلامة الغذاء بالتعاون بين الاقتصاد واليونيدو
مهرجان “درة الفرات” ينشّط الحركة التجارية في الرقة بمشاركة 50 شركة
انطلاق معرض «آفاق رقمية» في حمص بمشاركة أكثر من 20 شركة وجهة أكاديمية
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