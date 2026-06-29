منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يخسر أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

‏عمان-سانا



خسر منتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 68-72 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بصالة الأرينا بالعاصمة ‏الأردنية عمان، وذلك في مباراة مؤجلة من النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.‏



وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من المباراة متأخراً بواقع 31-38 نقطة، قبل أن يخسر المباراة بفارق 4 نقاط.



وكان منتخبنا فاز في مباراته الأخيرة في النافذة الثانية على نظيره العراقي بنتيجة 78-70 ‏نقطة.‏



ويستعد منتخبنا لخوض النافذة الثالثة من التصفيات، حيث يلتقي منتخب العراق الخميس القادم، قبل أن يعود ويلتقي المنتخب الإيراني الأحد القادم بصالة الأرينا بالعاصمة ‏الأردنية عمان.