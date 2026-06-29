عمان-سانا
خسر منتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 68-72 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، بصالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك في مباراة مؤجلة من النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027.
وأنهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من المباراة متأخراً بواقع 31-38 نقطة، قبل أن يخسر المباراة بفارق 4 نقاط.
وكان منتخبنا فاز في مباراته الأخيرة في النافذة الثانية على نظيره العراقي بنتيجة 78-70 نقطة.
ويستعد منتخبنا لخوض النافذة الثالثة من التصفيات، حيث يلتقي منتخب العراق الخميس القادم، قبل أن يعود ويلتقي المنتخب الإيراني الأحد القادم بصالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمان.
منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يخسر أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
عمان-سانا