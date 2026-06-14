اليابان تخطف التعادل أمام هولندا 2-2 في المجموعة السادسة لكأس العالم

bouaddi 1781427775 1 اليابان تخطف التعادل أمام هولندا 2-2 في المجموعة السادسة لكأس العالم

واشنطن-سانا

خطف منتخب اليابان تعادلاً غالياً من نظيره الهولندي 2-2، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “إيه تي آند تي” بمدينة أرلينغتون الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

بادر المنتخب الهولندي بالتقدم برأسية فيرجيل فان دايك في الدقيقة 51، وتعادل المنتخب الياباني في الدقيقة 57 عبر كايتو ناكامورا، واستعاد الطواحين التقدم بهدف سجله سامرفيل في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل كوكي أوغاوا للمنتخب الياباني في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يحصد كل منتخب نقطة واحدة، بانتظار المباراة الأخرى بالمجموعة بين السويد وتونس.

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