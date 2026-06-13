تشرين يفوز على أمية والشعلة يخسر أمام الشرطة في الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

عمق تشرين من جراح أمية بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، سجلهما نديم صباغ في الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما في الملعب البلدي باللاذقية.

وفي باقي المباريات، حقق دمشق الأهلي فوزاً ثميناً على جبلة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الجلاء بدمشق.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الفائز كل من أنتوني ريتشموند ومازن سردار ومحمد أوتاره وميدو نبيل.

وصعب الشعلة من حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز بخسارته أمام الشرطة بهدف دون مقابل سجله محمد أنس، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

كما خيم التعادل السلبي دون أهداف على مباراة خان شيخون والجيش في المباراة التي جمعتهما في الملعب البلدي بإدلب.

وكان الكرامة قد فاز أمس على الفتوة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما في ملعب الفيحاء بدمشق.

وتختتم المباريات غداً الأحد بثلاثة لقاءات تجمع الطليعة مع الوحدة على الملعب البلدي في حماة، ‏وحمص الفداء مع حطين على ملعب خالد بن الوليد في حمص، وأهلي حلب مع الحرية على ‏ملعب الحمدانية بحلب. ‏