أربع مواجهات في الجولة التاسعة من الدوري السوري للكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

تشهد منافسات الجولة التاسعة من الدوري السوري للكرة الطائرة للرجال اليوم الجمعة، أربع مباريات في دمشق ودير الزور والرقة.

ويلتقي فريق الفرات مع الشرطة في الرقة، والجيش مع السلمية، والوحدة مع عامودا بدمشق، وأبو حمام مع كنصفرة في دير الزور.

وكانت الجولة الثامنة أسفرت عن فوز الشرطة على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، والجيش على كنصفرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وخان شيخون على الفرات بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، يليه خان شيخون بـ17، ثم الجيش بـ16، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع بـ10 نقاط، وعامودا خامساً بـ9، وأبو حمام سادساً بـ8، والسلمية سابعاً بـ6، وكنصفرة ثامناً بـ3 نقاط، بينما يقبع الفرات في المركز الأخير من دون أي نقطة.