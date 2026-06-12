الكرامة يستضيف أهلي حلب في ختام منافسات “الفاينال 6” لكرة السلة للرجال

حمص-سانا

يلتقي الكرامة مساء اليوم الجمعة مع ضيفه أهلي حلب، في صالة غزوان أبو زيد في حمص بمواجهة ندية في ختام منافسات إياب الفاينال6 من دوري كرة السلة للرجال.

وتحمل المباراة طابعاً تنافسياً خاصاً بالرغم من تباين طموحات الفريقين، حيث يسعى الكرامة، الذي لم ينجح في التأهل إلى الفاينال4، إلى تقديم عرض قوي وتحقيق فوز معنوي يختتم به مشواره.

وفي المقابل، يدخل أهلي حلب (وصيف الترتيب) اللقاء بهدف الحفاظ على مركزه ومواصلة سلسلة عروضه القوية وتأكيد جاهزيته الفنية والبدنية الكاملة قبل الدخول في معترك الفاينال4، مستنداً إلى المعنويات العالية التي اكتسبها بعد فوزه في الجولة الماضية على حمص الفداء.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين انتهت لمصلحة أهلي حلب بنتيجة (93-84) نقطة.