النواعير يصعد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على شرطة حلب

12 3 النواعير يصعد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على شرطة حلب

إدلب-سانا

صعد النواعير إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على شرطة حلب 2-0 سجلهما رامي الصالح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب إدلب البلدي.

وحصد النواعير 10 نقاط في التجمع النهائي لحساب المجموعة الأولى، وجاء خطاب ثانياً بـ 8 نقاط، ثم النضال بـ 7 نقاط، فيما اكتفى شرطة حلب والجهاد بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، يتنافس الهلال ودوما على بطاقة الصعود إلى الدرجة الممتازة، حيث يكفي الهلال التعادل لضمان التأهل، بينما يحتاج دوما إلى الفوز، ويلتقي الفريقان يوم الخميس المقبل على ملعب حماة الصناعي.

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