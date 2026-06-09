الليلة في حلب.. صراع الوصافة والأفضليّة يشتعل بين الأهلي وحمص الفداء بـ فاينال 6 لسلة الرجال

حلب-سانا

يلتقي مساء اليوم فريق أهلي حلب مع ضيفه حمص الفداء في صالة الشهباء بحلب، في مواجهة مرتقبة وقوية، ستحدد صاحب المركز الثاني في دور الـ “فاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال.

ويدخل أهلي حلب اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور الكبير المتوقع حضوره في الصالة، بهدف تحقيق فوز يضمن له وصافة هذا الدور، والتي تمنحه أفضليّة اللعب على أرضه وبين جماهيره في منافسات الفاينال 4 المقبلة.

ويتطلع حمص الفداء إلى تحقيق الهدف ذاته وتقديم عرض قوي، يكفل له العودة بنقاط المباراة كاملة، مرتكزاً على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبيه، والقراءة التكتيكية لخطوط ومفاتيح لعب أصحاب الأرض، ما يبشر بمباراة قمة في الإثارة والندية، نظراً للمستوى المتقارب للفريقين.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعاً بدنياً قوياً تحت السلة بين عمالقة الفريقين والمحترفين الأجانب، للسيطرة على المتابعات الهجومية والدفاعية، إلى جانب الاعتماد المكثف على مهارة التصويب من خارج القوس، والتي ستلعب دوراً حاسماً في ترجيح كفة الفائز.