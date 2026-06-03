إياب “فاينال 6” السلة.. الوحدة يسعى لتثبيت صدارته والنواعير ينشد التعويض

حماة-سانا



يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق النواعير مع نظيره الوحدة في مواجهة قوية تحمل أهمية بالغة، لما لها من تأثير مباشر على صدارة الترتيب وصراع المنافسة على اللقب، وذلك في ختام منافسات إياب الدور “فاينال 6” من الدوري السوري بكرة السلة للرجال.



ويدخل الوحدة المواجهة متصدراً جدول الترتيب العام برصيد 39 نقطة، وعينه على تجديد تفوقه وتحقيق فوز جديد يعزز به موقعه في القمة، مستنداً إلى أفضليته الفنية ومعنوياته العالية بعد أن حسم مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة 90-72 نقطة.



وفي المقابل، يتطلع فريق النواعير، صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة، إلى العودة بقوة لسباق المقدمة وتقليص الفارق مع منافسه المباشر، متسلحاً برغبة التعويض ورد الدين على أرضه وبين جماهيره، لخلط أوراق المنافسة وإثبات قدرته على مقارعة الكبار حتى المراحل الأخيرة من عمر الدوري.



وتحمل هذه المواجهة الجماهيرية طابعاً تكتيكياً وفنياً خاصاً بين سلة “البرتقالي” التي تسعى لتثبيت صدارتها والعبور المريح، وسلة “فهود العاصي” التي تبحث عن استعادة توازنها والظفر بنقاط المباراة كاملة لإشعال فتيل المنافسة قبيل الانتقال إلى الدور “فاينال 4”.

