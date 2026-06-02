نادي الوحدة يعزز صفوف سلته بالمحترف البوسني إلميدين ‏كيكانوفيتش

دمشق-سانا‏

أعلنت إدارة نادي الوحدة رسمياً عن تعاقدها مع لاعب الارتكاز ‏البوسني المخضرم إلميدين كيكانوفيتش، لينضم إلى صفوف ‌‏الفريق الأول لكرة السلة للرجال، في صفقة قوية تهدف إلى تدعيم ‏طموحات “البرتقالي” في المنافسة على لقب الدوري ‏السوري لكرة ‏السلة‎.‎

ويأتي التعاقد مع العملاق البوسني (37 عاماً، وطول 211 سم) ‏ليمثل إضافة نوعية مهمة تحت السلة البرتقالية، لما يمتلكه ‏اللاعب ‏من مسيرة احترافية حافلة، وخبرة أوروبية وعربية واسعة، حيث ‏سبق له اللعب مع منتخب البوسنة والهرسك وعدة ‏أندية أوروبية ‏قوية في ألمانيا وفرنسا وروسيا، ولعب في المنطقة العربية ‏للرياضي اللبناني، ومؤخراً مع العربي القطري قبل ‏الانضمام إلى ‏الوحدة‎.‎

وتسعى إدارة نادي الوحدة الدمشقي من خلال هذه الصفقة إلى سد ‏الثغرات تحت السلة، والاستفادة من خبرة كيكانوفيتش ‏الدولية، وطوله ‏الفارع في عمليات المتابعة والتسجيل، ولا سيما أن الفريق يدخل ‏مراحل حاسمة من عمر الموسم السلوي، ‏والتي تتطلب حسم ‏المواجهات الكبرى، وتواجد لاعبين قادرين على صنع الفارق في ‏الأوقات الحرجة‎.‎