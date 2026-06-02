نادي الوحدة يعزز صفوف سلته بالمحترف البوسني إلميدين ‏كيكانوفيتش

دمشق-سانا
أعلنت إدارة نادي الوحدة رسمياً عن تعاقدها مع لاعب الارتكاز البوسني المخضرم إلميدين كيكانوفيتش، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة للرجال، في صفقة قوية تهدف إلى تدعيم طموحات “البرتقالي” في المنافسة على لقب الدوري السوري لكرة السلة.
ويأتي التعاقد مع العملاق البوسني (37 عاماً، وطول 211 سم) ليمثل إضافة نوعية مهمة تحت السلة البرتقالية، لما يمتلكه اللاعب من مسيرة احترافية حافلة، وخبرة أوروبية وعربية واسعة، حيث سبق له اللعب مع منتخب البوسنة والهرسك وعدة أندية أوروبية قوية في ألمانيا وفرنسا وروسيا، ولعب في المنطقة العربية للرياضي اللبناني، ومؤخراً مع العربي القطري قبل الانضمام إلى الوحدة.
وتسعى إدارة نادي الوحدة الدمشقي من خلال هذه الصفقة إلى سد الثغرات تحت السلة، والاستفادة من خبرة كيكانوفيتش الدولية، وطوله الفارع في عمليات المتابعة والتسجيل، ولا سيما أن الفريق يدخل مراحل حاسمة من عمر الموسم السلوي، والتي تتطلب حسم المواجهات الكبرى، وتواجد لاعبين قادرين على صنع الفارق في الأوقات الحرجة.