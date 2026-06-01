غداً انطلاق الدورة النوعية لإعداد المعلمين لنيل لقب مدرب شطرنج مدرسي دولي

دمشق-سانا

تنطلق غداً الدورة الدولية النوعية لإعداد المعلمين لنيل لقب “مدرب شطرنج مدرسي دولي”، والتي يقيمها الاتحاد العربي السوري للشطرنج، بالتعاون مع لجنة تعليم الشطرنج في الاتحاد الدولي وبإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE).

وتستهدف هذه الدورة، التي تستضيفها مدارس سما الأشرفية بريف دمشق وتستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، تمكين المعلمين والتربويين ومحبي اللعبة من استخدام الشطرنج كأداة تعليمية مبتكرة لتنمية المهارات والتحصيل الأكاديمي لدى الطلاب.

ويحاضر بالدورة أنزيل لاوبشر المحاضر الرئيسي في لجنة الشطرنج التعليمية بالاتحاد الدولي، وعلي عباس رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج، والمحاضر المدرسي المعتمد من الـ FIDE، في إطار متابعة لجنة المدربين العليا بالاتحاد السوري للشطرنج.