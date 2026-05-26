وزارة الرياضة والشباب: عفو عام عن العقوبات المالية بحق المنتسبين للأندية الرياضية

دمشق-سانا

أصدر وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض قراراً يقضي بمنح عفو عام عن جميع العقوبات المالية الصادرة عن الأندية الرياضية التابعة للاتحادات الرياضية كافة بحق اللاعبين والإداريين والمدربين وجميع المنتسبين، أياً كانت طبيعتها أو أسبابها وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووفقاً لبيان نشرته وزارة الرياضة والشباب اليوم الثلاثاء فإن القرار يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ قيم التسامح وروح المحبة والتكافل الاجتماعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقديراً للظروف الاجتماعية والرياضية، بما يسهم في تعزيز الأجواء الإيجابية داخل الوسط الرياضي.

كما دعت الوزارة الاتحادات الرياضية، ووفقاً للوائحها وأنظمتها النافذة، إلى دراسة إمكانية العفو عن العقوبات الانضباطية أو الفنية أو الإدارية الصادرة عنها، أو تخفيفها، بما يراعي حيثيات كل حالة وظروفها، وينسجم مع روح المناسبة ومبادئ الروح الرياضية.

ونصّ القرار على تكليف مديرية الشؤون القانونية والمالية، ومديرية التنظيم الرياضي، والاتحادات الرياضية، والأندية المعنية، بتنفيذ أحكامه، كلٌّ بحسب اختصاصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلّغ إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.

