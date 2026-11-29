مدريد-سانا

توج الإسباني راؤول فرنانديز اليوم بسباق ‌جائزة فالنسيا الكبرى، الجولة الختامية من بطولة العالم للدراجات النارية التي أقيمت على حلبة ريكاردو تورمو.

وذكرت رويترز أن فرنانديز سائق فرق تراكهاوس حسم السباق بعد تقدمه على مواطنه مارك ماركيز الذي خاض سباقه الأخير في البطولة بعد إعلان اعتزاله بعد ختام الموسم، بينما احتل بيدرو أكوستا متسابق (كي.تي.إم) المركز الثالث.

وحقق فرنانديز المركز الثاني في سباقي جائزة إندونيسيا الكبرى الشهر الماضي، كما حقق المركز الثاني في سباق جائزة البرتغال الكبرى الشهر الحالي.