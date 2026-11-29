روما-سانا



حقق أودينيزي فوزاً ثميناً على ضيفه فيورنتينا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل ساندي لوفريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، مانحاً فريقه التقدم المبكر، في لقاء شهد محاولات من أودينيزي لفرض إيقاعه والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.



وبهذه النتيجة، رفع أودينيزي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر، متقدماً على فيورنتينا، صاحب المركز السابع عشر، بفارق الأهداف.